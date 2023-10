Empréstimo consignado INSS: entenda o que é, taxas de juros e como contratar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou esta semana novidades para desburocratizar e dar mais transparência aos pedidos de empréstimos consignados junto à instituição. Alessandro Stefanutto, presidente do órgão, anunciou a redução da taxa de juros deste tipo de empréstimo e melhorias no aplicativo INSS que permitirão mais informações aos cliente antes de contrair um empréstimo.

O governo federal reduziu para 1,84% o teto de juros dos empréstimos consignados para beneficiários do INSS. A taxa máxima foi reduzida após o Banco Central ter cortado a Selic para 12,75% ao ano. A nova taxa, que antes era de 1,94%, entrou em vigor na segunda-feira (23). Os bancos estão proibidos de ofertar esse serviço com taxas superiores ao novo teto estipulado.

Além disso, agora será possível consultar as taxas de juros praticadas pelos bancos no próprio aplicativo ‘Meu INSS’, disponível em computador, ou aplicativos disponíveis para Android e iPhone. É preciso fazer o login com a conta gov.br com CPF e senha.

“O cidadão, ao ver quanto é cobrado de juros por cada instituição financeira, vai poder optar pela que estiver com as taxas mais baixas”, afirmou presidente do INSS ao anunciar as medidas.

O que é esse benefício

O consignado do INSS é uma modalidade de empréstimo pessoal. É disponível para beneficiários do sistema público previdenciário, como aposentados e pensionistas.

Passo a passo como liberar o consignado

Acesse o site ou o aplicativo Meu INSS com os dados da sua conta gov.br; Clique em "Novo pedido"; Em "que atendimento você deseja?", procure por "bloquear/desbloquear benefício para empréstimo consignado". Ao final, opte por "desbloquear"; Leia atentamente as regras e pré-requisitos e depois, clique em "avançar"; Envie os documentos e preencha os dados solicitados. O INSS ainda pode pedir outros documentos e uma autorização assinada, se necessário. Para receber atualizações sobre o andamento do pedido por email, informe um endereço válido. Também pode acompanhar o processo pelo telefone 135.