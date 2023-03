Receita Federal libera programa gerador da declaração do Imposto de Renda nesta quinta-feira (9)

A Receita Federal antecipou para esta quinta-feira (9) a liberação do programa gerador da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023, com uma semana de antecedência em relação ao previsto. O prazo de entrega da declaração continua de 15 de março a 31 de maio, mas a antecipação do programa gerador permite que o contribuinte organize suas contas e documentos com antecedência, evitando possíveis congestionamentos no primeiro dia de entrega da declaração.

Além disso, a Receita Federal anunciou algumas novidades para a declaração deste ano. Entre elas, está a prioridade no recebimento da restituição para quem optar por receber via Pix, desde que a chave seja o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do cidadão, e de quem usar o modelo pré-preenchido.

Outra mudança é que a declaração de investimentos na bolsa de valores agora só é obrigatória para o investidor que tenha vendido ações cuja soma superou, no total, R$ 40 mil ou se ele obteve lucro com a venda de ações em 2022, sujeito à cobrança do Imposto de Renda. Anteriormente, qualquer contribuinte que tivesse comprado ou vendido ações no ano anterior tinha que declarar, independentemente do valor.