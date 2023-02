Receita Federal lança Programa Litígio Zero; veja quem pode aderir

O ano de 2023 marca o início do Programa Litígio Zero (PLZ) da Receita Federal do Brasil. O objetivo é a redução de litígios em curso e evitar novos processos de contencioso administrativo. São duas formas oferecidas para regularizar as dívidas: o Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal (PRLC), que é destinado a débitos administrativos, está com adesão aberta até as 19h do dia 31 de março de 2023 e ocorre em Transação Tributária. Nesse, 2.458 pessoas físicas e 508 pessoas jurídicas do Pará estão aptas. A segunda opção oferecida é o Programa de Autorregularização, destinada a contribuintes em procedimento de fiscalização iniciado até 12 de janeiro deste ano, podendo ser feito até o dia 30 de abril de 2023. Os formatos podem ser feitos por meio de processo digital.

O PRLF está regulamentado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 01, de 12 de janeiro de 2023 – Port. Conj. RFB / PGFN nº 1/2023 (fazenda.gov.br), a qual institui um acordo de transação junto à Receita Federal para que os contribuintes possam quitar dívidas tributárias em contencioso administrativo.

Dois grupos de contribuintes podem ter acesso ao recurso:

pessoas físicas, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte , que tenham processos em julgamento administrativo com valor de até 60 salários-mínimos podem aderir às modalidades de Transação no Contencioso de Pequeno Valor;

, que tenham processos em julgamento administrativo com valor de até podem aderir às modalidades de pessoas jurídicas que tenham processos em julgamento administrativo com valores considerados irrecuperáveis, de difícil, média ou alta recuperação, podem aderir à transação tributária nas modalidades.

Se a adesão for aprovada, o contribuinte desiste da discussão no processo e transaciona os valores devidos com descontos e condições especiais.

Passos para ter acesso ao PRLF

A adesão ao PRLF pode ser realizada via processo digital, por meio do Portal e-CAC, seguindo os passos: “Legislação e Processo”; “Processos Digitais (e-Processo)”, “Solicitar Serviço via Processo Digital”, escolher a área de concentração “Transação Tributária” e escolher o serviço dentre “PRLF – Contencioso Administrativo Fiscal” e “PRLF – Pequenos Valores”.

Programa de Autorregularização

O Programa de Autorregularização é direcionado a contribuintes que estejam em procedimento fiscal, objetivando evitar o litígio. Ele está detalhado na Instrução Normativa RFB nº 2.130, de 31 de janeiro de 2023 – INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.130, DE 31 DE JANEIRO DE 2023 - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.130, DE 31 DE JANEIRO DE 2023 - DOU - Imprensa Nacional, a qual regulamentou o art. 3º da Medida Provisória nº 1.160, de 12 de janeiro de 2023.

O contribuinte que optar pelo benefício deverá indicar o valor do débito e realizar o pagamento, que pode ser à vista, do valor integral, acrescido de juros de mora, mas sem a incidência da multa de mora e da multa de ofício. A opção aplica-se exclusivamente aos casos em que o procedimento fiscal tenha sido iniciado até o dia 12 de janeiro de 2023, e ainda antes da constituição do crédito tributário.

Passos para a autorregularização

A autorregularização poderá ser feita até o dia 30 de abril de 2023 e antes da ciência do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento, o que ocorrer primeiro, mediante abertura de processo digital no Portal e-CAC, seguindo a sequência: “Legislação e Processo”; “Processos Digitais (e-Processo)”, “Solicitar Serviço via Processo Digital”, escolher a área de concentração “Declarações e Escriturações” e escolher o serviço dentre “Demais Procedimentos Fiscais” e “ITR (Programa Litígio Zero)” ou escolher a área de concentração “Malha Fiscal IRPF” e escolher o serviço “Malha Fiscal IRPF (Programa Litígio Zero)”.

Após a abertura do processo digital, o contribuinte deverá retificar e retransmitir as declarações correspondentes aos débitos a serem regularizados (DIRPF, DITR, DCTF, DCTFWeb, GFIP), bem como efetuar o pagamento dos tributos confessados. Para pedidos abertos até 30 de abril de 2023, serão aceitas retificações até o dia 2 de maio e pagamentos até o primeiro dia útil subsequente ao dia 30 de abril de 2023.

Não poderão ser objeto de autorregularização os débitos apurados na forma do Simples Nacional.