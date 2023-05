Reajuste do salário mínimo muda cálculo de alguns benefícios do governo federal; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, neste domingo (30), o reajuste no valor do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir desta segunda-feira (1º). A mudança também vai impactar no cálculo dos benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas oferecidos pelo governo federal.

Veja o que muda

Aposentadoria: o piso previdenciário, valor mínimo pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para aposentadorias, pensões por morte e auxílios-doença, passa a ser R$ 1.320. Não há mudança para quem recebe acima desse valor. Em janeiro, o Ministério da Previdência Social anunciou aumento de 5,93% para as demais faixas, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Seguro desemprego: Como o valor mínimo das parcelas do seguro-desemprego também é igual a um salário mínimo, as parcelas passarão a ser de, pelo menos, R$ 1.320.

PIS/Pasep: também será reajustado de R$ 1.302 para R$ 1.320. O benefício corresponde ao salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pelos meses trabalhados no ano-base para cálculo (2021).

Benefício da Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/Loas): Será reajustado para o novo salário do salário mínimo, de R$ 1.320. Ele é concedido a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda.