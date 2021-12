Reajuste do IPVA no Pará para 2022 não passará da inflação e ficará em 11%

O reajuste do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Pará para 2022 não passará da inflação e por isso vai ficar em 11%, segundo informou da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). No Brasil, a média de correção do imposto será de 22% e, em alguns estados, chegará a 30% de incremento.

As informações com os valores e o calendário do imposto para o próximo ano foram publicados no dia 27, por meio de Instrução Normativa 20/21, da Sefa. Os custos dessa taxa foram calculados a partir do preço médio dos automóveis, apurado anualmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que faz a pesquisa do valor venal por marca/modelo.

De acordo com a Sefa, a alta do valor cobrado pelos automóveis no Pará girou em torno de 23%, acima da inflação no período. O motivo foi a supervalorização dos veículos usados. “Por decisão do Governo do Estado, os valores do IPVA 2022 terão redução da base de cálculo, de forma que o reajuste do imposto seja de 11%, e não acima da inflação”, explica o coordenador do IPVA/ITCD da Secretaria da Fazenda, Paulo Sérgio Gomes.

O economista Nélio Bordalo afirma que esse aumento irá impactar no orçamento de todos que possuem veículos, especialmente as famílias que possuem dois veículos. “É mais reajuste, dentre vários que estão ocorrendo, que desequilibram o orçamento familiar. Certamente, o planejamento financeiro em 2022 será imprescindível para manter as contas em dia e não entrar em processo de inadimplência. O planejamento deve levar em consideração as prioridades de cada família, em seus gastos mensais e investimentos”, declarou.

Bordalo confirma ainda a informação repassada pela Sefa: o IPVA será mais caro em 2022 por conta da alta do preço de carros novos e usados. “A base de cálculo do IPVA leva em consideração o valor de venda de carros usados e semi-novos, e o valor da nota fiscal, no caso de carros novos. Os preços dos carros zero quilômetro subiram, junto com os custos de produção e redução da oferta de veículos causada ainda pela pandemia. Os carros usados ou semi-novos também subiram de preços em consequência das dificuldades de oferta de carros novos”, concluiu.

O supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), Roberto Sena, também comentou esse cenário. “É uma série de fatores que provoca a alta do IPVA, mas a adoção do imposto depende do governo estadual. Esse ano tivemos uma peculiaridade que não tínhamos em anos anteriores, que são os carros usados subindo de preço, carro novo, via de regra, puxava uma IPVA menor. Em função da pandemia, muita gente optou pelo carro usado, com isso, teve desequilíbrio dos preços dos carros novos”, finalizou.

Descontos

O Estado garante desconto de 15% no pagamento integral para o contribuinte que não tiver multas de trânsito nos últimos dois anos; e 10%, com pagamento integral até a data-limite para o pagamento da primeira parcela, nos casos em que o contribuinte não tiver multas de trânsito no ano anterior. Para as demais situações o desconto, no pagamento integral, será de 5%. Para saber quanto precisará pagar de IPVA, consulte o valor do seu carro na tabela Fipe, depois multiplique pela alíquota que seu estado cobra.