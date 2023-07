Proprietários de veículos com finais de placa de 78 a 98 devem pagar IPVA até esta segunda

Os proprietários de veículos com placas terminadas em 78 a 98 devem pagar, até esta segunda-feira (17), a primeira parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), ou a cota única com desconto. O percentual chega a 15% para motoristas que não tiveram multas nos últimos dois anos; 10% para quem não recebeu multas no ano passado; e 5% de desconto nas demais situações.

Quem dirige no Pará deve ficar atento neste mês, que tem uma série de vencimentos previstos para o IPVA. Trata-se de um tributo anual de competência dos estados, que é calculado sobre o valor de mercado dos automóveis, e as datas variam de acordo com o final da placa de cada veículo.

No dia 24, por exemplo, o vencimento é para os carros com placa final de 09 a 39, enquanto os donos de veículos com placas que terminam em 49 a 69 devem efetuar o pagamento do tributo até o dia 31 de julho.

Já no caso de quem vai pagar a segunda parcela, os vencimentos são nesta terça-feira (18) para placas com final entre 77 e 97 e no dia 25 para as placas que terminam em 08 a 38. Neste mês também é a data limite para pagamento da terceira parcela e licenciamento dos veículos com placa final de 76 a 96, no dia 21.

Regras

Existem três opções de pagamento do IPVA: antecipação em parcela única, com desconto; parcelamento em até três vezes antes do vencimento, sem desconto; ou pagamento integral junto com o licenciamento, sem desconto.

Para antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas, os motoristas precisam observar a data no calendário anual, disponível no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Do total de IPVA arrecadado, 50% fica para o Estado e 50% é destinado ao município onde o veículo é licenciado.

A Sefa ainda lembra que, para recolher o IPVA, é preciso emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), no Portal de Serviços, e o pagamento deve ser feito na rede bancária autorizada junto a Sefa: Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal, além das casas lotéricas. O DAE não pode ser recolhido em PIX, cartão de crédito ou débito.

Confira as datas limites de pagamentos em julho

Primeira parcela ou cota única

78 a 98: 17/7

09 a 39: 24/7

49 a 69: 31/7

Segunda parcela

77 a 97: 18/7

08 a 38: 25/7

Terceira parcela

76 a 96: 21/7