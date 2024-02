Projeto de abelhas sem ferrão fortalece economia e conservação na Amazônia

No Bioparque Vale Amazônia, em uma cerimônia realizada nesta terça-feira, 5/2, foram entregues colmeias de abelhas sem ferrão, originárias da Floresta Nacional de Carajás, para produtores dos municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás. Essa ação é fruto do projeto de pesquisa científica Biofábrica de Abelhas, desenvolvido pelo Instituto Tecnológico Vale - Desenvolvimento Sustentável (ITV-DS).

As abelhas desempenham um papel crucial na polinização e são vitais para os Sistemas Agroflorestais (SAFs), que combinam produção agrícola com preservação ambiental. O projeto Biofábrica tem como objetivo contribuir para a conservação da biodiversidade e gerar renda na região. Além da distribuição das colmeias, o projeto resultou em um catálogo fotográfico, cartilha e curso sobre o manejo das abelhas.

Floresta amazônica é um importante berçário de polinizadores essenciais

Segundo estudos do ITV-DS, a floresta amazônica é um importante berçário de polinizadores essenciais para as culturas agrícolas locais. O mel produzido pelas abelhas nativas tem um valor de mercado até três vezes maior do que o mel tradicional, dependendo da variedade da espécie.

A entrega das colmeias visa apoiar a diversificação econômica na região, incentivando a apicultura e a meliponicultura. Cada produtor receberá uma caixa das espécies de abelhas Uruçu-preta e Canudo, além de duas caixas para reprodução. A apicultora Maria Celia Cardoso Damascena, da Associação Filhas do Mel (Afma), vê com otimismo a chegada das colmeias, esperando um aumento na produção e na renda.

Esse trabalho integra ações do ITV-DS que visam unir ciência e comunidade, beneficiando tanto a sustentabilidade quanto as comunidades locais da Amazônia, conforme destaca o Diretor Científico do Instituto, Guilherme Oliveira.