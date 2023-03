Programa Gênese abre inscrições para jovens empreendedores na Amazônia

O Programa Gênese, iniciativa da Jornada Amazônia, que tem como objetivo promover negócios que apoiem a manutenção da floresta em pé, está com inscrições abertas até o dia 12 de março para o seu primeiro ciclo de 2023. O programa, coordenado e executado pela Fundação Certi, conta com a coparticipação e investimentos do Bradesco, Fundo Vale, Itaú-Unibanco e Santander, se enquadrando no Plano Amazônia, aliança entre os três bancos, e no Programa de Bioeconomia do Fundo Vale.

Podem participar jovens talentos residentes nos nove Estados da Amazônia Legal, maiores de 18 anos, estudantes de ensino médio, ensino técnico, graduandos e pós-graduandos de instituições de ensino superior da região Amazônica. A iniciativa tem parceria com universidades e escolas técnicas, com foco no público acadêmico, estudantes e pesquisadores.

Participantes interagem em um ambiente virtual

O programa segue um formato de Comunidade de Formação, onde os participantes interagem em um ambiente virtual que estimula o protagonismo para o empreendedorismo de impacto. Ao longo de quatro semanas, os participantes exploram um novo tema a cada semana, aplicando-o de forma prática por meio de exercícios interativos, atividades de autoconhecimento e desafios que envolvem pesquisa, colaboração e proposição de soluções inovadoras.

Os participantes mais engajados são convidados semanalmente para uma vivência da Jornada do Empreendedorismo por meio de um game de Educação Empreendedora, que simula a experiência de criação, validação e tração de um negócio de impacto. Ao final da edição, aqueles que mais se destacarem serão convidados para uma viagem de imersão para conhecer o Ecossistema de Inovação de Florianópolis.

O Programa Gênese tem como propósito atuar na base da geração de conhecimento, fortalecendo a cultura de inovação e empreendedorismo na Amazônia. Além disso, pretende incentivar a ideação de novas soluções, que consideram oportunidades locais, demandas de mercado e a sustentabilidade socioeconômica e ambiental da floresta amazônica.

Mais informações podem ser obtidas na página do programa. Os participantes receberão certificado com o total de horas para validação de atividade complementar.