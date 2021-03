Programa de crédito do governo estadual garante até R$15 mil a empreendedores; saiba como fazer

A partir desta terça-feira (16), já estará disponível para inscrições o 'Fundo Esperança', recurso destinado para financiamento aos empreendedores paraenses que enfrentam os impactos econômicos provocados pela pandemia de covid-19.

Clique aqui para fazer sua inscrição a partir do dia 16/03/2021.

Após a inscrição, o empreendedor será informado se houve aprovação do crédito e qual o limite disponível. Em até 30 dias após a inscrição, o cliente poderá comparecer na agência do Banpará escolhida para sacar o dinheiro, portando a documentação indicada. Na agência, estará disponível o contrato de crédito para assinatura e já poderá ser feito o saque dos valores liberados. Caso o cliente não compareça dentro do prazo estipulado, o contrato será cancelado para disponibilização dos recursos às novas inscrições.

Confira o valor de cada financiamento e os limites:

Até R$ 2 mil (empresários informais e integrantes da economia criativa);

Até R$ 5 mil (microempreendedores individuais);

Até R$10 mil (microempresas);

Até R$ 15 mil (empresas de pequeno porte, cooperativas de trabalho, cooperativas de agricultura familiar e transporte).

Entre as vantagens oferecidas pelo programa está a taxa de juros do financiamento, que é de 0,2% ao mês, além do prazo para pagamento de até 36 meses e carência de 180 dias para o pagamento da primeira parcela.

Confira a documentação necessária para apresentar no banco:

Pessoa Física (integrantes da economia criativa ou empreendedor informal):

- Documento de identidade oficial com foto;

- Comprovante de residência no nome do beneficiário;

- Caso não haja comprovante de residência no nome do beneficiário, deverá ser apresentado Declaração de Residência;

- Certidão de Casamento / União Estável (se for o caso);

- Procuração quando houver representante legal;

Pessoa Jurídica (microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas):

- Documento de Identificação da pessoa jurídica (Certificado de MEI, Requerimento de Empresário Individual, Contrato Social) de acordo com o porte;

- Comprovante de domicílio da pessoa jurídica;

- Documento de identidade oficial com foto do(s) sócio(s) representante(s) legal(ais) da pessoa jurídica;

- Comprovante de Residência no nome do(s) sócio(s);

- Caso não haja comprovante de residência no nome do (s) sócio (s), deverá ser apresentada a Declaração de Residência.

“É importante atentar para a documentação solicitada, que deve ser levada em versão original e cópia. Além disso, deve-se observar a agência selecionada, no momento da inscrição, para assinatura do contrato. Mas não há com o que se preocupar, porque nossa equipe de atendimento está preparada para esclarecer qualquer dúvida que os beneficiários do Fundo Esperança possam ter. Então, se você não tiver certeza de que está com a documentação completa ou de que está na agência certa, ao chegar em nossa unidade de atendimento, busque imediatamente alguém de nossa equipe para lhe auxiliar”, orienta a superintendente de desenvolvimento econômico e social do Banpará, Cindy Ornela.

Para mais informações:

Site oficial

E-mail: fundoesperanca@sedeme.pa.gov.br;

Telefone institucional: (91) 98466-6404 (WhatsApp).