Professores de Ananindeua realizam manifestação em frente à Prefeitura do município

O Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (Sintepp) está realizando uma manifestação em frente à Prefeitura Municipal de Ananindeua, localizada na BR 316, contra a gestão do município. Eles estão em negociação sobre a recomposição salarial e alegam que dos mais de R$ 130 milhões recebidos pela Prefeitura pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), apenas cerca de R$ 61 milhões foram aplicados na valorização do grupo magistérios, portanto, menos dos 70% exigidos.

“Estamos aqui manifestando a insatisfação dos profissionais de educação com o pagamento dos seus salários. A Prefeitura tem, com o Fundeb, a oportunidade de pagar um abono ou recomposição salarial, mas ainda não respondeu nossa solicitação de diálogo, cancelando a última reunião marcada para o dia 26 de outubro”, declarou Andrea Salustiano, professora e coordenadora do Sintepp Ananindeua. “A prefeitura não pode deixar de investir 70% da verba do Fundeb no pagamento dos salários dos profissionais do magistério. Atualmente, o município aplicou apenas 52% desses recursos. Isso significa que, embora a gestão não possa aumentar os salários por conta da Lei 173, a gestão também precisa cumprir as normas do Fundeb”, completou.

O Grupo Liberal procurou a prefeitura e aguarda uma resposta.