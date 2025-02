Produto com 'sabor café' é denunciado como fraude pela Abic

A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) denunciou às autoridades a comercialização de produtos preparados com "sabor café", classificando a prática como fraude contra o consumidor. Segundo o diretor-executivo da associação, Pavel Cardoso, a Abic já notificou o Ministério da Agricultura e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de comunicar parceiros do setor supermercadista.

"Já denunciamos para as autoridades competentes, o Ministério da Agricultura, a Anvisa, e também fizemos notificações muito amistosas aos nossos costumeiros parceiros comerciais, como a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), a Abad, que representa o atacarejo, e as associações estaduais de supermercados", afirmou nesta quarta-feira (7/02), em evento sobre os resultados da indústria do café em 2024. Cardoso destacou que um dos principais focos recentes das fraudes ocorreu em São Paulo, onde a Abic notificou a Associação Paulista de Supermercados (Apas).

A principal preocupação da Abic é que esses produtos utilizam componentes que não são provenientes do café, mas, são vendidos como tal. "A composição declarada por eles como polpa do café nada mais é do que a absoluta impureza. Isso é fraude ao consumidor e um risco à saúde, pois não se sabe a qual categoria esse produto pertence", alertou Cardoso. Ele ainda ressaltou que "não há qualquer registro desse produto na Anvisa".

A entidade também reforçou que a prática prejudica a cadeia produtiva do café no Brasil. "Essa é uma fraude que desrespeita os mais de 330 mil produtores do País e as mais de 1.300 indústrias que trabalham arduamente para entregar qualidade", afirmou Cardoso. Além do impacto econômico, ele chamou a atenção para os danos à reputação do Brasil no mercado global. "É um desserviço à população e uma imagem muito ruim para um país que produz 40% do café do mundo."