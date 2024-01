Procura por serviços de lavagem automotiva dobra em janeiro

A volta para a cidade após o período de festas de fim de ano nos interiores e balneários do Estado é vantajosa para os estabelecimentos que oferecem serviços de manutenção, sobretudo lavagem, automotiva, os quais revelam dobrar o faturamento em janeiro por conta da alta demanda de veículos que voltam de viagem sujos, molhados ou com areia, que demandam cuidado imediato.

“Agora, no início do ano, temos mais lavagens, seja lavagem detalhada, lavagem de chassi, coisa que não tem todo dia. Muita gente volta de férias e faz uma lavagem de chassi por baixo do carro, aplica anticorrosivo para que o carro fique limpo por um bom período”, afirma João Oliveira, sócio proprietário de uma empresa de estética automotiva.

O empresário explica que a falta de lavagem após o contato com praias, poeira das estradas e água salgada, pode influenciar na conservação do veículo, especialmente após um longo período. “Pode acumular contaminação em cima de contaminação, seja pelo calcário da água, que pode provocar manchas, ou por dejetos de pássaros e até seiva que cai das árvores, se eu demorar muito tempo para lavar, posso não conseguir tirar essas marcas”, conta Oliveira.

Os valores das lavagens variam conforme a vontade do cliente. Um serviço completo, que inclui descontaminação da pintura, pré-lavagem e selante, pode custar entre R$ 120 a R$ 1.500 em um local especializado em estética automotiva.

A diferença entre um estabelecimento de estética automotiva e um lava-jato está nos detalhes minuciosos da limpeza, remoção de manchas mais difíceis de detectar, com lavagens mais detalhadas ou aplicação de produtos especiais na pintura. Já em um lava-jato, o valor médio de uma lavagem, com aspiração e cera comum, custa R$ 60 para veículos pequenos e médios, e R$ 70 para pickups.

João Oliveira explica como é feita a lavagem detalhada, com um esteticista automotivo. “Temos a pré-lavagem, na qual eu jogo água, um xampu específico que vai trabalhar para soltar a sujidade, depois jogo água sem tocar no veículo para retirar o produto, que encapsula a sujeira, para quando eu jogar o xampu de lavagem e passe a luva, não arranhar o carro.”

Lavagem por conta própria

Seja pelos valores ou pela preferência em fazer a limpeza conforme o seu gosto, muitas pessoas preferem fazer a lavagem do veículo por conta própria. O mercado disponibiliza, atualmente, uma variedade de produtos acessíveis ao consumidor, além de cursos de estética automotiva para os clientes conhecidos como hobistas, ou seja, que preferem fazer a higienização do veículo em casa.

Segundo Laise Ferreira, que atua no setor administrativo de uma loja de produtos automotivos, a procura por produtos de limpeza também aumenta durante o mês de janeiro. Entre os itens mais procurados por hobistas estão o xampu, pretinho para pneu (solução que deixa os pneus mais brilhantes), revitalizador para plásticos, aromatizantes e ceras.

Laise conta que a loja oferece kits prontos ou personalizados para atender às principais necessidades dos clientes, sejam experientes ou iniciantes na limpeza de carros. “Fazemos os kits na hora, de acordo com a necessidade do cliente. Temos desde os produtos de primeira linha (importados) e produtos mais em conta, que variam de R$ 500 a R$ 1.000”.

O kit premium, que custa R$ 659, inclui uma cera em pasta, que tem a função de proteger e dar brilho ao carro; um limpador de couro; um hidrante e vitrificador de couro; xampu; revitalizador de plásticos externos; uma toalha de secagem; e uma espuma aplicadora.