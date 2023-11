Pará: Procura por pacotes de viagens para Réveillon crescem até 30% em novembro

As buscas por passagens, hospedagens e passeios no período do Réveillon já estão aquecidas no território paraense. Mesmo que o mês ainda não tenha chegado ao fim, a alta de vendas de pacotes de viagens para o final do ano já chega a 30% em relação ao ano passado. É o que diz o empresário Luiz Walter Domingos, proprietário de uma agência de viagens em Belém.

“Estamos com muita procura de pacotes para o Réveillon e alta temporada”, ressalta. Com a chegada da Black Friday nesta semana, a expectativa é de atrair ainda mais clientes, já que a empresa terá ofertas em resorts, cruzeiros e outros serviços para o período. A reportagem questionou a média dos preços oferecidos, mas, devido ao grande número de destinos, companhias aéreas e variação de disponibilidade dos serviços, Luiz afirmou que não há uma média definitiva de valores, por conta das variáveis envolvidas.

Já na empresa de Fábio Yamada, a procura não engrenou tanto recentemente. Segundo ele, os consumidores já sabem que para ter melhores preços precisam se programar com mais antecedência. “Existe uma procura, mas hoje já está mais caro de comprar”, relata. Desde o ano passado, de acordo com o empresário, o fluxo de pessoas interessadas em viagens e passeios está normalizado.

Destinos e preços

Entre os dois negócios há um detalhe em comum: os destinos mais procurados pelos consumidores são a região Nordeste e o Rio de Janeiro, sendo que os cruzeiros estão em alta, segundo Fábio Yamada. “Eles têm tido a maior procura, pois você tem hospedagem, alimentação e ainda pode conhecer vários locais”, destaca. O empresário aponta que um cruzeiro de sete noites na costa brasileira pode custar entre R$ 13 mil e R$ 25 mil para um casal, dependendo do tipo de cabine.

Luiz Walter Domingos concorda que os cruzeiros estão em evidência. Ele diz que, em sua agência, o turismo doméstico tem feito mais sucesso para o Réveillon, em destinos como Fortaleza e Rio de Janeiro. Para fora do país, a procura mais intensa é para a Europa e América do Sul. Devido à alta tendência de preços das tarifas aéreas, segundo ele, os destinos domésticos estão na preferência, especificamente no Réveillon.