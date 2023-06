Procon-PA diz não ter recebido reclamação por cobrança de compartilhamento de senha na Netflix

A Netflix deu uma notícia nada animadora para os assinantes que dividem a conta para ter acesso ao serviço de streaming. Na última terça-feira (23), a empresa divulgou um comunicado quanto ao compartilhamento de senhas no Brasil. Agora, as contas só poderão ser utilizadas por pessoas da mesma casa, ou seja, usuários que não moram juntos só vão poder acessar os filmes e seriados mediante a um pagamento de um valor extra pelo serviço no valor de R$ 12,90.

Essa nova realidade parece ainda não ter afetado diretamente o bolso dos paraenses. O Procon Pará informou, que até a última sexta-feira (26), ainda não tinha recebido nenhuma reclamação dos consumidores em relação à cobrança de valores adicionais estipulados pela Netflix.

Caso o consumidor sinta-se lesado, o Procon incentiva que seja realizada uma denúncia. Para isso, o indivíduo precisa presencialmente à uma das unidades.

“O órgão funciona, atualmente, em quatro unidades: na nova sede, localizada na Travessa Municipalidade, nº 1636, esquina com a Soares Carneiro; bairro do Umarizal; Estação Cidadania, no shopping localizado na Travessa Padre Eutíquio; e nas Usinas da Paz do Icuí-Guajará e Cabanagem”, disse em nota.

Clientes ameaçam deixar a Netflix por causa de cobrança

Muitos assinantes estão se movimentando contra a nova norma do streaming por meio do Procon. O órgão de São Paulo e o do Paraná notificaram a empresa após a divulgação da nova política. De acordo com eles, a Netflix está adotando uma medida que pode violar o Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, o próprio material publicitário do serviço de streaming diz que o usuário pode “assistir onde quiser”, principalmente de aparelhos móveis, não podendo limitar o acesso dentro das residências, o que induz ao erro do cliente de acreditar que terá essa “liberdade”.

Netflix explicou o porquê de ter adotado nova política

Em janeiro deste ano, o serviço já havia se posicionado alegando que a mudança seria causada por causa de um novo relatório financeiro, que mostrava o lado negativo do compartilhamento de senhas na plataforma.

No relatório financeiro do quarto trimestre de 2022 a Netflix afirmou que: “o compartilhamento generalizado de contas hoje (mais de 100 milhões de famílias) prejudica nossa capacidade de longo prazo de investir e melhorar a Netflix, bem como de construir nossos negócios. Enquanto nossos termos de uso limitam o uso do Netflix a uma família, reconhecemos que esta é uma mudança para membros que compartilham suas contas de forma mais ampla”.