Presidente Lula entrega obras do Minha Casa, Minha Vida, em Macapá

O Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Macapá, capital do Amapá, na tarde desta segunda-feira (18), participando da cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Miracema, na Zona Norte da cidade. A obra foi executada pelo programa Minha Casa, Minha Vida, coordenador pelo Ministério das Cidades. Titular da pasta, o ministro Jader Filho também participou da entrega.

O empreendimento conta com recursos do Fundo de Arrendamento Familiar (FAR), além de investimentos do Tesouro Estadual, que juntos somam mais de R$ 200 milhões, segundo informações divulgadas pelo G1 Amapá.

"Mais 1.421 moradias entregues hoje durante a cerimônia em Macapá. Foram mil unidades habitacionais aqui e o restante pelos estados de São Paulo, Piauí e Minas Gerais", escreveu o ministro das cidades em suas redes sociais.

Além de Jader Filho, o evento também contou com a presença dos ministros Waldez Góes (da Integração e Desenvolvimento Regional), e Alexandre Silveira (Minas e Energia). Os senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues também participaram da cerimônia.