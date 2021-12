Prefeitura de Santarém oferta 35 vagas de trabalho temporário; veja as áreas

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, divulgou nesta terça-feira (14) o edital para o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) que oferta 35 para contratação temporária de profissionais, com atuação nos setores de Obra Civil, Pavimentação Asfáltica, Usina e Borracharia.

De acordo com o edital de abertura, as vagas serão para os seguintes cargos: agente operacional de construção - pedreiro; agente operacional de veículos - borracheiro; operador de caldeira; agente operacional de conservação - auxiliar de pavimentação.

A remuneração é de R$ 1.100,00, mais gratificação, no regime de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever nos dias 17 e 18 de dezembro de 2021, das 8h às 23h59, exclusivamente via internet, mediante o envio do currículo para o seguinte e-mail: pss02seminfra2021@gmail.com.

A seleção dos candidatos inscritos será feita em etapa única por meio da análise curricular. Em caso de igualdade na classificação final, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

Maior tempo de experiência profissional;

Maior pontuação na análise curricular;

Maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento.

O PSS tem validade de 12 meses, a contar da data da publicação do resultado, que está previsto para o dia 29 de dezembro.