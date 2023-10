Prefeitura de Santarém anuncia o pagamento do piso nacional da enfermagem para a próxima quinta

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, anunciou, na última terça-feira (3), que o município começará a pagar o piso nacional da enfermagem aos profissionais que atuam na prefeitura. O anúncio foi realizado pelo gestor por meio das redes sociais. Ele detalhou, ainda, que a lei que autoriza o início do pagamento já foi sancionada. A lei foi aprovada pela Câmara dos Vereadores por unanimidade.

"Com muita alegria que eu comunico para vocês que, na noite desta terça-feira, já sancionei a lei municipal que autoriza o pagamento do piso da enfermagem. A lei foi aprovada ontem pela Câmara dos Vereadores por unanimidade. Nós demos celeridade junto à nossa procuradoria jurídica, que já me apresentou o parecer e já fizemos a sanção", diz o prefeito, no vídeo.

O pagamento, segundo o prefeito, deve ser realizado na próxima quinta-feira. "Nós acreditamos, estamos fazendo a previsão de que, na próxima quinta-feira, vocês já estarão recebendo o valor, inclusive retroativo, e o valor que chegou por último, agora relacionado ao mês de setembro", detalha.

"Agora, nós já temos pela secretaria de finanças a reserva do recurso, a informação para o banco e a nossa secretaria, tanto a Semsa [Secretaria Municipal de Saúde de Santarém] quanto a Secretaria de Administração estão nos últimos detalhes para que o pagamento seja realizado", declara, ainda, Nélio.

