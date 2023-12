Preços de ar-condicionado disparam em novembro com maior alta em 30 anos

O custo dos aparelhos de ar-condicionado teve um aumento significativo em novembro, conforme indicam dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulgados pelo IBGE nesta terça-feira (12). A elevação foi de 4,22%, marcando a maior alta para o item no mês de novembro desde a implantação do plano Real em 1994.

O preço médio dos aparelhos está agora três vezes acima da inflação em 2023, com um aumento acumulado de 13,97% até novembro, enquanto o índice geral de preços variou 4,04% no mesmo período.

VEJA MAIS

Os dados históricos do IBGE revelam que, de 2020 a 2022, os preços dos aparelhos geralmente desaceleravam na transição de outubro para novembro. No entanto, neste ano, devido à onda de calor, os preços mantiveram uma alta expressiva em novembro, apesar de uma desaceleração em relação ao mês anterior.

O aumento súbito da temperatura impactou a economia de diversas formas, impulsionando a procura por ar-condicionado, o que elevou as vendas e a demanda por serviços de conserto e manutenção. Além disso, influenciou o retorno ao trabalho presencial, afetando a produção e venda de alimentos, resultando em aumentos nos preços de hortaliças e legumes.

Especialistas apontam que a escassez de produtos nas lojas é resultado da combinação entre alta demanda, devido às ondas de calor, e oferta prejudicada pelas dificuldades no transporte devido à seca na Amazônia, já que toda a produção nacional de ar-condicionados vem da Zona Franca de Manaus.

Do lado da demanda, as vendas de ar-condicionado tiveram um aumento de 38% no segundo semestre, até o final de outubro, em comparação com o mesmo período de 2022, como informou a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava) em nota enviada ao jornal O Globo. A entidade espera que as vendas totais de ar-condicionado alcancem pelo menos 4 milhões de unidades neste ano.