Preço do café já teve aumento de 10% neste ano em Belém

O preço do café vendido nos comércios e supermercados de Belém continua em alta, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA), em boletim divulgado nesta terça-feira (29). O reajuste acumulado entre janeiro e maio representou aumento de 10% no valor, contra uma inflação de 3,33% no período.

Enquanto em abril deste ano o quilo do café foi comercializado nos supermercados da capital paraense, em média, a R$ 17,83, em maio o valor passou para R$ 19,43, o que significou alta de 1,09%. Nos cinco primeiros meses do ano, de janeiro a maio, o aumento foi de 10,27%, considerando que em janeiro o quilo do café era encontrado a R$ 17,83 nos estabelecimentos comerciais.

Nos últimos 12 meses, no comparativo de maio a maio, a alta registrada pelo Dieese-PA foi de 17,19%. Em maio de 2020, o preço médio do produto era de R$ 16,58, que passou para R$ 19,43 neste ano. O Departamento destaca que no mesmo período a inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 8,90%.

O Dieese-PA demarca também que a alimentação básica dos paraenses continua entre as mais caras do país. “No mês passado, a cesta básica custou R$ 515,84 comprometendo na sua aquisição metade do atual salário mínimo, de R$ 1.100,00, em vigor desde 1 de janeiro de 2021. Ainda de acordo com as pesquisas do Dieese-PA, no mês passado, a grande maioria dos produtos da cesta básica apresentaram altas de preços, entre eles o café”, informou o órgão.

Em âmbito nacional, os preços de café em maio de 2021 superaram os registrados em abril, fazendo com que o mês termine como o melhor do ano para os produtores de café, em razão da procura no mercado internacional. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a previsão para a safra de 2021 é de 49 milhões de sacas. “Enquanto o mercado segue em alta, os poucos produtores que ainda têm café de 2020 seguem fazendo vendas e produtores que aguardam a safra 2021 seguem fazendo vendas futuras para os anos de 2022 e 2023, já que cada vez mais, entendem a necessidade de garantir bons preços para as safras futuras”, declarou a Conab.