Prazo para pedir saque emergencial do FGTS vai até 31 de dezembro

Quem não aderiu ao saque emergencial de até um salário mínimo (R$ 1.045) do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem até o próximo dia 31 de dezembro para solicitar o pagamento do benefício. Segundo a Caixa Econômica Federal, ao todo, 15 milhões de pessoas podem fazer o pedido. Para fazer o requerimento basta usar o aplicativo do FGTS, disponível para celulares com sistemas Android e iOS.

Essa alternativa vale para quase todas as pessoas, inclusive quem rejeitou inicialmente o valor ou mesmo para quem não movimentou a conta e viu o dinheiro retornar ao Fundo de Garantia em 30 de novembro. Mas os trabalhadores que receberam o saque emergencial e solicitaram o desfazimento do crédito não poderão mais pedir o benefício.

Para compensar os trabalhadores da iniciativa privada que perderam renda ou tiveram redução de ganhos em razão da pandemia, o governo federal liberou o saque emergencial do FGTS para 60 milhões de pessoas no segundo semestre deste ano. No total, foram liberados R$ 37,8 bilhões - cerca de R$ 7,9 bilhões ainda esperam os interessados. "Todos aqueles com saldo em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia tiveram a quantia de até um salário mínimo transferida para uma poupança social digital aberta pela Caixa exclusivamente para este fim", informa o banco.

A Caixa ainda elaborou um calendário de depósitos, de acordo com os meses de nascimento dos cotistas, com direito ao saque cerca de 60 dias depois do crédito. No período, a quantia podia ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Posteriormente, abriu-se a possibilidade até de transferência para uma conta em outro banco, mesmo antes da data prevista para retirada.

O dinheiro depositado na poupança social digital deveria ser movimentado até 30 de novembro. Caso nenhuma transação fosse realizada até aquela data, a Caixa devolveria automaticamente os recursos para a conta de FGTS do trabalhador, com a devida correção, o que foi feito na semana passada. Agora, o governo determinou que o saque emergencial de até R$ 1.045 ainda poderia ser feito até o último dia do ano.