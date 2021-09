População faz fila em Belém para comprar gás de cozinha a R$ 60

Nesta quinta-feira, uma grande fila se formou em frente a uma revenda de gás de cozinha localizada em Icoaraci, distrito de Belém, para comprar o produto pelo preço de R$ 60. A ação foi promovida pelo Sindicato dos Petroleiros do Pará, Amazonas, Maranhão e Amapá e o desconto foi subsidiado pelo Observatório Social da Petrobrás (OSP) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP). Ao todo, foram ofertados 100 botijões para a venda, tendo como público exclusivo famílias atendidas pelos programas sociais Bora Belém, Renda Pará e Bolsa Família, com a apresentação do cartão. A venda foi limitado a uma unidade por família beneficiada.

Segundo informações divulgadas pelos organizadores, o “Dia Nacional do Gás a Preço Justo”, que também se estendeu para bairros periféricos das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, faz parte da campanha “Petrobrás para os Brasileiros”. O objetivo é mostrar à população que sem o PPI (Preço de Paridade de Importação) – a política de preços imposta pelo Governo Federal e para a Petrobras e, segundo as entidades, responsável pela alta dos combustíveis - o gás de cozinha poderia custar até 40% mais barato.

As entidades explicam ainda que o preço de R$ 60 para consumidor final foi calculado a partir de pesquisa do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (Ibeps) produzida para o OSP, tendo como resultado a análise da estrutura de custos da Petrobrás, eliminando o PPI. Este modelo é o que as gestões da estatal utilizam desde 2016 para definir os valores cobrados pelos combustíveis em suas refinarias. Apesar de cerca de 80% dos derivados do petróleo serem produzidos no Brasil, o PPI segue o mercado internacional e se baseia, principalmente, nas variações do dólar e nas cotações do barril do petróleo.

Durante a ação solidária também foram distribuídos materiais impressos com explicações sobre a política de preços do governo federal para o gás de cozinha.