Planos de internet em Belém variam de R$ 74,90 a R$ 299,90, com velocidades de até 1 Gbps

A internet de fibra óptica tem se tornado a principal opção para os consumidores em Belém, oferecendo mais velocidade e estabilidade na conexão. As principais operadoras do mercado já operam na cidade e em municípios vizinhos, como Ananindeua, Altamira, Barcarena, Marabá e Parauapebas. Segundo Alexsandro Sá, dono de uma empresa de consultoria e prestadora de serviço de internet em Belém, os planos variam de 200 MB a 1 Gbps, com valores que partem de R$ 74,90 e podem chegar a R$ 299,90, dependendo da velocidade contratada e da tecnologia empregada.

De acordo com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), para prestar o serviço de internet, a prestadora deve ter a licença do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) ou dispensa de autorização (para provedores com menos de 5 mil assinantes e que utilizam fibra). A licença é nacional. Conforme dados da agência, há 821 prestadores autorizados com sede no Pará, dos quais 477 têm a licença de SCM e os outros 394 são dispensados da autorização.

Planos e preços

Os preços dos planos de internet em Belém variam de acordo com a velocidade da conexão e a tecnologia utilizada. Atualmente, os valores praticados são:

350 MB : de R$ 74,90 a R$ 79,90

: de R$ 74,90 a R$ 79,90 500 MB : de R$ 89,90 a R$ 109,90

: de R$ 89,90 a R$ 109,90 200 MB : de R$ 89,90 a R$ 109,90

: de R$ 89,90 a R$ 109,90 1 Gbps: até R$ 299,90

As principais operadoras oferecem cobertura em Belém e Ananindeua, mas a disponibilidade depende da localização específica do cliente.

Tecnologias disponíveis

De acordo com Alexsandro Sá, "para garantir qualidade na conexão, as empresas utilizam diferentes tecnologias de transmissão de dados, cada uma com suas particularidades." Em Belém, estão disponíveis as seguintes opções:

GPON (Gigabit Passive Optical Network): leva a fibra óptica diretamente do poste até a casa do consumidor, garantindo mais velocidade e estabilidade.

leva a fibra óptica diretamente do poste até a casa do consumidor, garantindo mais velocidade e estabilidade. HFC (Hybrid Fiber Coax): combina fibra óptica e cabo coaxial, com a transmissão de fibra até os postes e conexão final por cabo coaxial dentro da residência.

combina fibra óptica e cabo coaxial, com a transmissão de fibra até os postes e conexão final por cabo coaxial dentro da residência. FTTH (Fiber to the Home): a fibra chega diretamente ao roteador Wi-Fi dentro da casa, proporcionando conexão mais rápida e segura.

a fibra chega diretamente ao roteador Wi-Fi dentro da casa, proporcionando conexão mais rápida e segura. FTTR (Fiber to the Room): expande a fibra óptica até diferentes cômodos da casa, garantindo que o sinal Wi-Fi seja distribuído de forma uniforme.

A chegada da rede neutra

Uma das operadoras que atua em Belém utiliza a chamada rede neutra, uma infraestrutura compartilhada por várias operadoras. Conforme Alexsandro Sá, essa tecnologia reduz a quantidade de cabos nos postes e otimiza os investimentos em novas redes. "Com a adoção da rede neutra, os provedores conseguem ampliar a cobertura e melhorar a qualidade do serviço para os clientes", explica.

Expansão da cobertura no Pará

Atualmente, as principais operadoras de internet de fibra óptica operam em diversas cidades do Pará, como:

Altamira

Ananindeua

Barcarena

Belém

Canaã dos Carajás

Marabá

Castanhal

Paragominas

Parauapebas

A expansão da fibra óptica tem sido uma prioridade para as empresas do setor, visando atender à crescente demanda por internet de alta velocidade, tanto para uso residencial quanto empresarial.

Com a variedade de planos e tecnologias, os consumidores em Belém podem escolher a opção que melhor se adapta às suas necessidades e orçamento. Antes de contratar um serviço, é recomendável verificar a disponibilidade da cobertura no endereço desejado e comparar as ofertas das operadoras.