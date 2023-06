Petrobras retira sonda da bacia da foz do Amazonas; Ibama não deu retorno

Nesta segunda-feira (5), a Petrobras retirou a sonda da bacia da foz do Amazonas. De acordo com a empresa, manter a estrutura no litoral do Amapá custava R$ 3,4 milhões por dia. A estatal já desembolsou mais de R$ 500 milhões com o projeto que iria prospectar petróleo no local.

A empresa informou que considerou esperar até o fim desta semana por uma manifestação do Ibama sobre o pedido de reconsideração para então mover a sonda. Mas, não há previsão para uma resposta do Ibama e o custo elevado obrigou a Petrobras a retirar o equipamento da Foz do Amazonas.

Segundo a Petrobras, a sonda faria a perfuração do poço na bacia da foz do Amazonas. A navegação do navio-sonda começou no fim desta segunda-feira (5). O equipamento já está sendo levado para a Bacia de Campos.

O Ibama já havia negado o licenciamento ambiental para a perfuração do bloco FZA-M-59, a 175 quilômetros da costa do Amapá e a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas, se o Ibama autorizar a campanha exploratória na chamada Margem Equatorial, o navio-sonda será novamente enviado para o Amapá.