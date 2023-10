Petrobras anuncia redução no valor da gasolina e aumento no diesel

Nesta quinta-feira (19), a Petrobras anunciou que irá reduzir em R$ 0,12, por litro, o preço médio de venda de gasolina tipo A para as distribuidoras a partir do próximo sábado (21). Com isso, o combustível comercializado pela petroleira passa a ser vendido por R$ 2,81, o litro.

Já o diesel A, também comercializado em mistura com etanol, terá um acréscimo de R$ 0,25, e será comercializado por R$ 4,05, o litro.

VEJA MAIS

Segundo a Petrobras, os preços de venda, tanto da gasolina quanto do diesel para as distribuidoras, registraram uma redução acumulada neste ano. No caso da gasolina, a diminuição é de R$ 0,27 por litro, enquanto no diesel, a queda é de R$ 0,44 por litro.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, enfatizou que a estatal não determina o preço nas bombas dos postos, pois "envolve outros fatores".