Combustíveis no Brasil: gasolina acima da média internacional; diesel com diferenças regionais

Os preços dos combustíveis no Brasil continuam a apresentar diferenças em relação ao mercado internacional, de acordo com informações divulgadas pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Nesta sexta-feira, 13, um relatório apontou que o preço médio da gasolina no Brasil está R$ 0,11 mais alto do que a média internacional, representando um aumento de 4%.

A Abicom destacou que os preços médios da gasolina operam com diferenciais positivos em todas as regiões analisadas. Enquanto isso, o preço do diesel mostra uma realidade diferente, sendo, em média, 10% mais barato no mercado interno em comparação com o Golfo do México, que serve como referência para os importadores de combustíveis no Brasil. Isso resulta em uma diferença de R$ 0,44 por litro de diesel.

A Abicom ressaltou que a defasagem nos preços do diesel é mais acentuada nas regiões operadas pela Petrobras, chegando a R$ 0,51 abaixo da paridade com os preços internacionais, representando uma diferença de 12%.

A Refinaria de Mataripe, na Bahia, operada pela Acelen, comercializa o diesel a um preço 2% mais baixo do que o valor no Golfo do México, enquanto a gasolina é vendida a um preço 5% superior ao preço internacional.

Cálculos sobre paridade levam em conta a quinta-feira (12)

Os cálculos do preço de paridade de importação (PPI) realizados pela Abicom utilizaram como base os valores do fechamento do mercado na quinta-feira, (12).

Apesar da estabilidade no câmbio, os preços de referência da gasolina tiveram uma ligeira redução, enquanto os preços do óleo tiveram uma leve valorização no mercado internacional no fechamento do dia anterior. A análise da Abicom indica que os preços médios estão abaixo da paridade para o óleo diesel e acima da paridade para a gasolina.

Além disso, a taxa de câmbio Ptax, calculada diariamente pelo Banco Central, permanece em um patamar elevado, o que exerce pressão sobre os preços dos produtos importados. Por outro lado, a oferta de petróleo continua restrita, mantendo a pressão sobre os preços futuros, conforme observado pela entidade.