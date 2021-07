Pesquisa aponta que 68% dos brasileiros reduziram consumo de carne durante a pandemia

Diversos itens da cesta básica da população do país tiveram um menor consumo durante a pandemia. A alta dos preços associados a uma renda menor foram os fatores que mais contribuíram para isso. De acordo com os dados da pesquisa Ipsos, na pandemia de covid-19, 68% dos brasileiros reduziram o consumo de carne. As informações são da revista Veja.

Entre os outros itens que também tiveram queda nas compras estão: roupas (65%), eletrodomésticos (55%), eletricidade (51%), gás de cozinha (43%) e combustível (41%).

Um dos principais problemas enfrentados na crise sanitária e econômica são as dificuldades financeiras. A pesquisa mostra que quase toda a sociedade lida com desemprego, a perda da fonte de renda (36% dos entrevistados) e o endividamento (34%).

Quando se trata da renda, 53% dos entrevistados dizem ter tido redução nos proventos para a família. E isso é sentido, sobretudo, entre os mais pobres: 68% dos que ganham até um salário mínimo tiveram redução de renda.