Paraenses terão 11 feriados oficiais no próximo ano e cinco deles podem ser prolongados

Os paraenses terão 11 feriados oficiais em 2022 e a boa notícia é que cinco deles podem ser prolongados por caírem em quintas, sextas, ou segundas-feiras. Economista acredita que feriados são bons para a economia, especialmente pela movimentação maior no setor de turismo, não somente interno, mas também externo. Trabalhadores consideram datas boas para geração de emprego e renda, mas reclamam de escassez de benefícios laborais.

O especialista Nélio Bordalo fala sobre o impacto positivo para a economia do Estado, que passa a receber turistas que circulam entre municípios paraenses. Contudo, ele destaca, atualmente, um movimento alto de pessoas que vem de outros estados para aproveitar as praias não só de água salgada, mas de água doce que o Pará oferece.

“O estado oferece regiões que atraem turistas, porque o turismo do Pará é visto como interessante, tem muita oportunidade de exploração de florestas, essas alternativas aumentam o potencial turístico, isso é positivo. Outro setor bastante beneficiado é o comércio, porque essa movimentação é em alimentação, bebidas, vestuário, tudo em decorrência dessa movimentação. Ou seja, além de tudo, é benéfico para a geração de emprego e renda para o setor”, analisa.

O economista também vislumbra um cenário positivo para 2022 para o setor de prestação de serviços, já que turismo e comércio demandam essa ligação. “Esse apoio é necessário para as atividades desenvolvidas no feriado, porque há uma ligação muito forte com esse setor, tanto na logística de transporte, quanto movimentação de cargas. Fora isso temos a redução de casos de coronavírus, com maior número de pessoas vacinadas, claro que estamos vendo novas variantes, mas acredito que o setor de saúde em todas as esferas está atento”, concluiu.

Para o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Cleber Rezende, há de ser levado em consideração alguns aspectos sobre os feriados para os trabalhadores – especialmente no que se refere aos âmbitos social e econômico.

“A patronal reclama dos prejuízos econômicos dos feriados enquanto nós visualizamos, enquanto classe laboral, alguns setores impulsionados com os feriados, viagens, hotéis, alimentação, turístico, tudo impactado positivamente. Possibilita um conjunto de pessoas viajarem pelo Brasil, alguns até por outros países, isso no ponto de vista econômico, e ainda possibilita a circulação mercadorias, recursos e investimentos”, explica.

Do ponto de vista social, Cleber afirma ser importante para o descanso dos trabalhadores, já que, normalmente, a jornada é, em regra, de 8h diárias, sendo 44h semanais, o que torna a rotina das pessoas desgastante. Com os feriados, é possível descansar com a família e amenizar os estresses do dia a dia de trabalho. “Tem impacto, inclusive, na produtividade dos trabalhadores e trabalhadoras”, concluiu.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Lojista de Belém, Jesus Pantoja, também avalia como positivos, os feriados, na contribuição com a circulação de pessoas e valores monetários, mas ainda acredita ser precária em qualidade de vida para a classe laboral. “Alguns estabelecimentos não estão cumprindo à risca o pagamento de dobro do feriado, não pagam o auxílio alimentação e vale transporte. A gente espera que em 2022 o comércio, com a retomada, seja bom em geração de empregos, mas que tenhamos ganhos para o trabalhador, começando com a saída desse governo e a entrada de um novo presidente, que pense mais no trabalhador”, finaliza.

Confira a lista completa dos feriados e pontos facultativos nacionais em 2022:

1º de janeiro: Sábado Ano Novo 2022

28 de fevereiro: Segunda-feira Carnaval 2022 (ponto facultativo)

01 de março: Terça-feira Carnaval 2022 (ponto facultativo)

02 de março: Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)

15 de abril: Sexta-feira Santa 2022 – Paixão de Cristo (feriado nacional)

17 de abril: Domingo Páscoa 2022 (data comemorativa da Semana Santa)

21 de abril: Quinta Tiradentes (feriado nacional)

1º de maio: Domingo Dia do Trabalho (feriado nacional)

16 de junho: Quinta-feira Corpus Christi 2022 (ponto facultativo)

15 de agosto: Segunda-feira Adesão do Grão – Pará à Independência do Brasil (feriado estadual)

7 de setembro: Quarta-feira Independência do Brasil (feriado nacional)

12 de outubro: Quarta-feira Nossa Sra Aparecida (feriado nacional)

2 de novembro: Quarta-feira Finados (feriado nacional)

15 de novembro: Terça-feira Proclamação da República (feriado nacional)

8 de dezembro: Nossa Senhora da Conceição (feriado municipal / Belém)

24 de dezembro: Sábado Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de dezembro: Domingo Natal (feriado nacional)

31 de dezembro: Sábado Véspera do Ano Novo 2023 (ponto facultativo após 14h)