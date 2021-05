Paraense monta fábrica de cosméticos feitos com matéria-prima da Amazônia; assista

Quando as divisas do Estado se fecharam, no período mais crítico da pandmeia, o empresário do ramo de cosméticos Isan Lima ficou impossibilitado de comprar seus produtos no eixo Rio-São Paulo. Foi então que, juntamente com alguns amigos químicos, montou uma fábrica, iniciou a produção de uma linha de cosméticos regional, feita com matéria-prima da Amazônia e lançou a marca Dioli.

A empresa surgiu com a proposta de implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável, utilizando-se da rica biodiversidade vegetal presente na Região Amazônica.

“Antes da pandemia, eu comprava produtos de São Paulo e Rio de Janeiro para atender os nossos clientes cabeleireiros profissionais. Com a pandemia, nós não tínhamos como comprar os produtos lá fora, porque estava tudo fechado, a matéria-prima não chegava e estavam superfaturadas, foi então que surgiu a ideia de nos unirmos, eu e alguns amigos químicos, e criarmos a fábrica para a produção, inicialmente, de uma selagem orgânica, a Multi Liss 3D, e hoje, em toda a produção a gente utiliza matéria-prima aqui da região, como extrato de açaí, buriti, castanhal do Pará e óleo de andiroba”, relata Isan.

A marca tem apenas três meses, e já produz os mais diversos cosméticos, como cremes e séruns faciais, cremes de hidratação corporal, além da linha de redução de gordura localizada, composta por cremes e fluidos térmicos, ideais para quem pratica atividade física. Isan garante que as vendas dos produtos regionais já superam as expectativas. “A gente tá se surpreendendo, porque está tendo uma aceitação muito grande no mercado, não contávamos que a aceitação seria tão grande e imediata”, comemora.

Através de indicação de um amigo, Isan conheceu o projeto Continue Vendendo, do Grupo Liberal, buscou mais informações no site oliberal.com e decidiu se inscrever. “É uma grande oportunidade para nós que estamos começando e que queremos, verdadeiramente, expandir a marca. Eu vejo uma grande oportunidade nessa iniciativa do Grupo. Com a divulgação, eu acredito que novas portas se abrirão e o meu público de salão terá conhecimento muito mais rápido”, projeta o fabricante.

O Continue Vendendo é uma iniciativa do Grupo Liberal que busca auxiliar os negócios e comércios locais que foram impactados diretamente com a pandemia do novo coronavírus, incentivando assim, os microempreendedores e apoiando os pequenos negócios.

Com a divulgação dos serviços e produtos do mercado estadual, compartilhando novas e excelentes práticas criadas por cada profissional das mais diferentes áreas, o projeto visa fomentar o comércio local fazendo girar a economia local, refletindo em todo o mercado econômico do Pará.

Apesar de não ter loja física, a marca Dioli vende seus produtos por telefone e através da loja virtual, mas já atua em outras cidades no raio de Belém até Santa Maria, por meio de revendedores. “Estamos esperando os cabeleireiros se reestruturarem novamente, já que eles são os nossos maiores consumidores, porque nós dependemos deles e eles dependem da volta dos grandes eventos, como festas, shows e aniversários, para se reerguer e voltarem a comprar os nossos produtos”, afirma Isan.

SERVIÇO

Por meio do Continue Vendendo, serão divulgados os empreendedores interessados que realizarem suas inscrições até o início de junho. Elas passarão por análise e avaliação de uma série de requisitos e as que tiverem seus cadastros contemplados aparecerão nos jornais O Liberal e Amazônia, e portal OLiberal.com. A divulgação acontecerá até o dia 30 de junho, seguindo a ordem que as inscrições forem recebidas. Até o momento, 388 negócios locais demonstraram interesse e se inscreveram no projeto, que ja divulgou 116 empreendimentos através dos canais de comunicação do Grupo Liberal.

Aos interessados, as inscrições continuarão abertas até o dia 5 de junho e podem ser realizadas através do portal oliberal.com/continuevendendo.