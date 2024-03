Vendas de automóveis no Pará cresceram quase 20% em fevereiro; veja o que mais saiu

O setor automotivo no Pará fechou o mês de fevereiro de 2024 em alta, com a venda de 1.940 veículos utilizados para transporte de pessoas e coisas e 1.220 comerciais leves (picapes, vans, furgões e outros modelos similares). Um crescimento de quase 20% nas vendas no comparativo com o mesmo mês de fevereiro, do ano de 2023, quando houve o emplacamento de 1.571 veículos e de 537 comerciais leves.

Os números são do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) informados pela Fenabrave (associação que reúne os concessionários) e evidenciam que o Pará acompanhou o cenário brasileiro, em fevereiro passado, que teve aumento nas vendas de automóveis em torno de 30%, entre fevereiro de 2024 com relação a fevereiro de 2023.

Ainda sobre dados específicos do Pará, enquanto em fevereiro deste ano foram comercializados 1.220 comerciais leves; no ano passado, foram vendidos somente 537 comerciais leves. São considerados comerciais leves os veículos com capacidade de carga de até 3.500 kg, projetados para uso comercial, como as picapes, vans, furgões e outros modelos similares. Em geral, eles são utilizados por empresas para o transporte de mercadorias e equipamentos.

Motos e Caminhões

Ainda sobre dados específicos do Pará, a Fenabrave registra a venda de 9.412 motocicletas em fevereiro de 2024, e em fevereiro de 2023, foram comercializadas 6.234 motos. Novamente, aumento expressivo nas vendas.

Já a venda de caminhões e ônibus caiu no território paraense. Em fevereiro deste ano foram vendidos 151 caminhões, e em fevereiro do ano passado, 166 coletivos. O mesmo declínio nas vendas se registra quanto aos ônibus: em fevereiro de 2024 foram vendidos 23 ônibus e no ano passado foram 52.