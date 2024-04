Pará Trigo é aberta em Belém e reúne cerca de 3 mil pessoas

Com a proposta de apresentar as principais tendências e oferecer oportunidades de parcerias e negócios, foi aberta nesta quarta-feira (10), no Hangar Centro de Convenções, em Belém, a quarta edição da ‘Pará Trigo – Feira de Panificação, Confeitaria e Food Service’. O evento, que segue até sexta-feira (12), este ano, conta com nomes de peso na programação, entre eles, a chef confeiteira Beca Milano, apresentadora do programa Bake Off Brasil, e Rogério Shimura, eleito o melhor padeiro das Américas em 2018 e 2019.

Atualmente, o Pará conta com cerca de 2 mil panificadoras. Destas, quase metade (900) estão na Região Metropolitana de Belém. A estimativa é de que o segmento gire em torno de R$ 2,8 milhões por ano. Além disso, são cerca de 120 mil empregos locais gerados pela panificação, segundo informou, durante a abertura do evento, André Henrique Carvalho, presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (Sindipan-PA), entediada que promove o evento.

“A panificação brasileira gera cerca de 1,2 milhão de empregos. Para se ter uma ideia, em termos comparativos, a constituição civil gera em torno de 1,5 milhão. Então, com certeza, a indústria de panificação é pujante, quase se equiparando à constituição civil. No Pará, são cerca de 120 mil diretos, fora os indiretos. E é neste contexto que a Pará Trigo veio, para trazer tendências, tudo aquilo que há de novo, palestras e maquinários. A ideia é apresentar novas perspectivas para os empresários locais”, destacou André.

Paulo Menegueli, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), informou os dados a nível nacional. “Nós somos mais de 87 mil padarias nesse país. Nosso faturamento em 2023 foi de R$ 138 bilhões. São 41 milhões de pessoas que passam todos os dias nas nossas padarias. Este é um lugar de convívio social, de troca de experiência, de amizade; é um lugar familiar, que está no nosso dia a dia, com grande importância para a nossa sociedade”, disse Menegueli.

Evento reúne pelo menos 3 mil pessoas

Este ano, o evento reúne mais de três mil pessoas. Este número, conforme explicou André, é apenas de entradas vendidas. A cada ano, segundo ele, o evento tem crescido. Nas primeiras edições, o evento foi realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa). Além do público em geral, o evento reúne empresas e marcas parceiras, que apresentam seus produtos durante a feira. “A gente está com o dobro de público em relação ao ano passado. Também passamos de 28 para 38 expositores”, informou.

Alex Carvalho, presidente da Fiepa, que também esteve na abertura, destacou a importância do evento, elencando a Pará Trigo como um dos maiores eventos da indústria paraense. “É disparado o evento mais saboroso que nós temos na região”, comentou de forma divertida, em referência aos diversos produtos expostos. “Brincadeiras à parte, este é um evento que traz consigo a evolução do segmento da panificação, confeitaria e de food service, cada vez mais, impulsionando a agregação de valor, a qualidade nos produtos e geração de emprego”, disse.

No evento, a Federação conta com um estande, no qual apresenta as soluções do Sistema Fiepa, com destaque para a divulgação e cadastro das empresas para o Programa Brasil Mais Produtivo (B+P). “Nossa participação na Pará Trigo é uma forma de reconhecimento da importância de estarmos juntos e, principalmente, por saber que ainda temos, sim, muitos desafios a enfrentar. Porém, temos a certeza muito grande de que estamos no caminho certo e que os resultados virão”, afirmou Carvalho.

Primeiro dia agrada público e expositores

Clerton Batista, empresário de Teresina, no Piauí, que empresa 155 pessoas em quatro padarias, compartilhou que a impressão era “a melhor possível”, enquanto circulava pelo evento. “A programação está excelente, são atividades em segmentos diferentes dentro da panificação, o que avalio como importante. Ainda não vi todos os estandes, mas os que já passei estão todos muito bonitos e com bons produtos. A ideia também é observar como funciona aqui para que possamos levar essa experiência para o Piauí”, disse Clerton.

Jalmir Luz, gerente comercial da empresa Moinhos do Cruzeiro do Sul, que opera a farinha de trigo Rosa Branca, uma das expositoras da Pará Trigo, informou que a fábrica do Pará, instalada em Belém, movimenta cerca de 13 mil toneladas de trigo por mês e que as padarias são grandes consumidores. A marca, que opera no Pará desde 1970, gera 200 empregos diretos e 300 indiretos. “Não poderíamos ficar de fora. Ano passado já foi um sucesso e este ano também. No nosso caso, boa parte da nossa produção é destinada para a indústria da panificação”, disse.

Além de Beca Milano e Rogério Shimura, o evento conta com palestras do chef confeiteiro paraense Flávio Amoêdo, vice-campeão do programa Bake Off Brasil do chef confeiteiro Luiz Farias, renomado autor de livros do setor e premiado mundialmente, do chef Ronaldo Ayres. conhecido internacionalmente como “Senhor Pizza”, dos chefs padeiros João Medeiros e Paulo Chaves, e do especialista em empresas, Emerson Amaral, entre outros. Há ainda o “Circuito do Trigo”, um espaço em que ocorrem mini aulas gratuitas a cada meia hora.