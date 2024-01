Pará totalizou 849 mil usuários de planos de assistência médica em 2023

O Pará registrou aumento no número de usuários de planos de saúde em 2023, de acordo com levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgado nesta quarta-feira (24). Naquele ano, o setor contabilizou 873.465 usuários em planos de assistência médica no Pará, um crescimento de 2,7% frente aos 849.465 usuários de 2022. Além disso, os planos exclusivamente odontológicos totalizaram 537.375 beneficiários. Em 2022, eram 510.050 usuários.

Na segmentação de assistência médica, a taxa de cobertura no Pará é de 10,76%, com 704 operadoras em atividade, 320 operadoras ativas com benefícios e 5.810 planos ativos. Entre os tipos de contratação neste segmento, a modalidade coletivo lidera o número de beneficiários, com 603.496. Em seguida, aparecem as modalidades coletivo empresarial, com 532.669 usuários; individual ou familiar, com 269.864; e coletivo por adesão, com 70.827 beneficiários.

VEJA MAIS

Na segmentação exclusivamente odontológica, a preferência de contratação também é a modalidade coletivo, que totaliza 350.090 beneficiários. O coletivo empresarial aparece logo em seguida, com 302.456 beneficiários. Já as contratações individual ou familiar contabilizam 187.283 usuários, e as de coletivo por adesão 47.631. A taxa de cobertura, no caso de planos exclusivamente odontológicos, é de 6,62% no estado.

Planos de assistência médica superam a marca de 51 milhões no Brasil

Conforme apontam os dados, o crescimento no Pará segue a tendência observada em todo o Brasil, que também registrou aumento no número de beneficiários. No território nacional, no mês de dezembro, o setor totalizou 51.081.018 usuários em planos de assistência médica. Essa é a primeira vez que esse segmento supera a marca dos 51 milhões. Já os planos exclusivamente odontológicos registraram 32.668.175 beneficiários.

Maurício Nunes, Diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, analisa que o crescimento foi impulsionado pelo aquecimento da economia, com projeção de incremento de cerca de 3% no PIB, e pelo aumento do emprego formal, de 1,9 milhão entre janeiro e novembro de 2023. “Isso reflete diretamente no aumento do número de beneficiários nos planos coletivos empresariais, que passou de 34,8 milhões em janeiro de 2023 para 36 milhões em dezembro", destaca.

Planos médico-hospitalares: Aumento de 957.197 beneficiários no comparativo anual (dezembro de 2023 vs dezembro de 2022) e um crescimento de 150.118 usuários comparando dezembro de 2023 com novembro de 2023.

Planos odontológicos: Adição de 2.469.502 beneficiários no comparativo anual e um aumento de 287.751 na comparação de dezembro de 2023 com novembro de 2023.

Crescimento por Estado

No comparativo com dezembro de 2022, o aumento de beneficiários foi registrado em todas as unidades federativas. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram o maior ganho em números absolutos para planos médico-hospitalares. Quando se trata de planos odontológicos, todas unidades federativas registraram aumento, com São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul liderando o crescimento.

Crescimento por Faixa Etária

A partir do levantamento, o crescimento mais expressivo na assistência médica foi observado na faixa etária de 45 a 49 anos (240.716 novos beneficiários), seguido pela faixa de 40 a 44 anos (183.201 novos beneficiários). Para os planos odontológicos, as faixas etárias que tiveram maior crescimento foram as mesmas: 45 a 49 anos (aumento de 281.144 beneficiários) e 40 a 44 anos (253.934 beneficiários).