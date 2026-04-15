Pará tem mais de 1 milhão famílias atendidas pelo Gás do Povo em abril
Programa contempla, neste mês, cerca de 15 milhões de lares em todos os municípios brasileiros, fruto de um aporte de mais de R$ 1,5 bilhão por parte do Governo do Brasil
Pará tem, em abril, 1.042.785 famílias atendidas pelo programa Gás do Povo do Governo do Brasil. Do total, 947.233 famílias, ou 90,8% dos lares contemplados, têm mulheres como responsáveis familiares. Ao todo, mais de 3,2 milhões de pessoas serão beneficiadas pelo programa no estado neste mês, fruto de um investimento federal superior a R$ 110,8 milhões.
A capital Belém é o município paraense com mais famílias beneficiadas pelo Gás do Povo em abril: 113.252, a partir de um investimento de mais de R$ 12 milhões do Governo do Brasil. Em seguida, aparecem os municípios de Ananindeua (39.832 famílias e R$ 4,2 milhões), Santarém (39.267 e R$ 4,1 milhões), Abaetetuba (29.237 e R$ 3,1 milhões) e Cametá (26.350 e R$ 2,8 milhões).
O programa Gás do Povo atende, em abril, cerca de 15 milhões de lares em todos os municípios brasileiros, fruto de um aporte de mais de R$ 1,5 bilhão por parte do Governo do Brasil. Neste mês, a Caixa Econômica Federal iniciou, na última sexta-feira (10/4), a disponibilização do vale-recarga para cerca de 206 mil famílias, que poderão retirar o gás de cozinha (GLP) diretamente nas revendas credenciadas.
O Nordeste é a região com mais famílias atendidas. São 6,76 milhões de lares contemplados. Em seguida aparecem as regiões Sudeste (4,16 milhões de famílias), Norte (2,04 milhões), Sul (1 milhão) e Centro-Oeste (824,16 mil).
São Paulo é o município brasileiro com mais famílias contempladas pelo programa em abril: 503.983. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro (314.635), Fortaleza (218.953), Salvador (213.554), Manaus (198.746) e Brasília (130.898).
O Gás do Povo assegura aos beneficiários a recarga gratuita do botijão de 13 kg. O vasilhame e o frete, contudo, não estão inclusos no valor do benefício. Para localizar o estabelecimento credenciado mais próximo, basta acessar o aplicativo Meu Social – Gás do Povo. O app está disponível para download nas lojas virtuais dos celulares.
O programa amplia o acesso à energia limpa e segura, além de reduzir o uso de alternativas precárias, como lenha, carvão e querosene, que expõem, principalmente, mulheres e crianças à fumaça tóxica, a doenças respiratórias e riscos de acidentes domésticos e queimaduras. O Gás do Povo vem sendo implementado em etapas desde novembro de 2025 e, até o momento, triplicou o número de beneficiários da política em relação ao modelo anterior de execução. O padrão atual de distribuição do benefício consolida o Gás do Povo como uma das maiores políticas públicas de cozimento limpo do mundo.
O programa prioriza famílias do Bolsa Família. Para ter acesso ao Gás do Povo, é preciso ter renda per capita de até meio salário mínimo e Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses. O CPF do responsável familiar deve estar regular e o cadastro não pode apresentar pendências, como averiguação cadastral ou indício de óbito do responsável familiar. Para acessar o benefício é necessário que a família tenha, no mínimo, duas pessoas na composição.
O programa Gás do Povo possuiu diversos canais de comunicação e atendimento à população:
- Aplicativo Meu Social – Gás do Povo disponível na (sistema Android); Apple Store (sistema iOS) ou Play Store;
- Consulta de elegibilidade do CPF do(a) Responsável Familiar e revendas credenciadas no site oficial do MDS: https://gasdopovo.mds.gov.br/
- Disque Social 121 - ao digitar o CPF do(a) Responsável Familiar, a URA comunica se a família é beneficiária ou não. O atendimento digital funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e o atendimento humano funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
- Fala BR MDS - Em casos de denúncias, reclamações, sugestões, solicitações e elogios relacionadas à gestão de benefícios e para ter acesso a demais canais de atendimento: https://www.gov.br/mds/pt-br/canais_atendimento/ouvidoria/canal-de-denuncias
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