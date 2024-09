Pará se destaca como maior produtor extrativista de açaí do Brasil em 2023

O Pará continua como o maior produtor de açaí do Brasil, registrando uma produção de 167 mil toneladas em 2023, o que representa 70% da produção nacional extrativista, conforme a pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (26).

A produção total de açaí do setor extrativista no país atingiu 238,9 mil toneladas em 2023, com a maior concentração na região Norte, que responde por 91,9% do total. Entre os dez principais produtores de açaí do Brasil, oito são municípios paraenses. Limoeiro do Ajuru se destacou como o maior, com 51 mil toneladas.

Outros destaques

Além do açaí, o Pará lidera também na produção de diversos produtos extrativistas. A castanha-do-pará, por exemplo, alcançou 9 mil toneladas, garantindo um crescimento de 1,3% em relação ao ano anterior.

No setor madeireiro, o estado se destacou como o maior produtor de madeira em tora do Brasil, com uma extração de 4,9 milhões de metros cúbicos, o que representa 44,2% da produção nacional, registro que mostra um aumento de 5% em comparação ao ano anterior.

A produção de carvão vegetal também se destacou, totalizando 129 mil toneladas, correspondente a 34,2% do total brasileiro, com Paragominas (58 mil toneladas) e Ulianópolis (33 mil toneladas) liderando a produção.

A pesquisa da PEVS traz informações detalhadas sobre a quantidade e o valor dos produtos obtidos através do extrativismo vegetal, incluindo recursos florestais naturais e o cultivo de espécies florestais, conhecido como silvicultura. Os resultados completos da pesquisa podem ser acessados no portal do IBGE e no Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), onde estão disponíveis análises por regiões e temas.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)