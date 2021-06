Pará mantém bandeiramento de risco das regiões do Estado

Pela segunda semana seguida, o Governo do Estado decidiu não alterar a coloração do bandeiramento de risco para a Covid-19 das regiões de saúde do Estado do Pará. Portanto, seguem na coloração laranja, de risco médio, as regiões do Araguaia e de Carajás, enquanto que as demais permanecem em bandeira amarela, de risco intermediário.

O anúncio foi feito pelo Governador Helder Barbalho, ao atualizar os números da pandemia no Estado. Segundo ele, nesse momento, a ocupação de leitos clínicos no território paraense está em 52,7% e de leitos de UTI em 77,7%. “Estamos acompanhando em cada região as demandas para construir as estratégias que garantam atendimento para todas as pessoas. É fundamental que nós possamos continuar tendo atenção, continuar usando máscara, continuar nos protegendo”.

Em seguida, ele confirmou que, com relação ao bandeiramento, decidiu continuar mantendo o mesmo cenário da semana anterior, em que as regiões do Araguaia e de Carajás, continuarão com o bandeiramento laranja, enquanto as demais permanecem no amarelo, de risco intermediário. “É fundamental que continuemos com essa estratégia para que nós não tenhamos risco de uma elevação acentuada que eventualmente faça com que o sistema de saúde seja pressionado a ponto de não atender as demandas”.

Pelo Decreto nº 800/2020, que institui o Programa RETOMAPARÁ, no bandeiramento laranja, fica permitida a realização de eventos privados em locais fechados, com até a 50 pessoas, e a venda de bebidas alcoólicas permanece proibida no período compreendido entre 0h e 06 horas, entre outras regras. No bandeiramento amarelo, os municípios podem flexibilizar ainda mais as regras de funcionamento dos setores econômicos. Podem ser realizadas, por exemplo, reuniões ou eventos com até 200 pessoas. Ficam autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos afins, até o limite de uma hora da manhã.

Os municípios que permanecem com bandeiramento laranja são: Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás, Itupiranga, Marabá, Nova Ipixuna, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, Rondon do Pará, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Novo Repartimento, Tailândia, Tucuruí, Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D'arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara.