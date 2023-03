Pará lidera a geração de empregos na Região Norte em fevereiro, com quase 5.500 novos postos criados

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, mostrou, a partir de dados divulgados nesta quarta-feira, 29, que o Pará gerou, no último mês de fevereiro, 5.460 postos de trabalho com carteira assinada. O indicador mede a diferença entre as contratações (34.824) e as demissões (29.364) registradas no período.

Em relação a fevereiro de 2022, houve incremento na geração de empregos. Naquele mês, tinham sido criados 3.667 postos de trabalho, contra os 5.460 de fevereiro deste ano, o que representa um crescimento de 48%. O resultado também é melhor do que o registrado em janeiro de 2023, quando o Pará amargou um saldo negativo de postos de trabalho: - 1.632.

Segundo as análises do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), com base nos dados do Caged, em fevereiro deste ano, a maioria dos setores econômicos de atividades no Estado do Pará apresentaram crescimento de empregos formais, com destaque para o segmento de serviços, com um saldo positivo de 3.445 postos de trabalhos; seguido do comércio, com saldo positivo de 1.184 postos de trabalhos, e da indústria, com saldo positivo de 1.024 postos de trabalhos. Os destaques negativos vão para o segmento da construção, com saldo negativo de 106 postos de trabalho, e da agropecuária, com saldo negativo de 87 postos de trabalho.

Serviços - Para o economista Sérgio Melo, conselheiro do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, o protagonismo do setor de serviços na geração de postos de trabalho, no Estado, é um reflexo da retomada que o segmento está vivendo, depois de ter sido muito prejudicado pela pandemia de Covid-19. “O setor de serviços é um dos mais importantes e dinâmicos da economia brasileira, representando cerca de 70% do PIB (Produto Interno Bruto) do País. Os resultados da geração de empregos de fevereiro de 2023 sinalizam que o setor de serviços continua sua recuperação, após ter sofrido bastante com os efeitos da pandemia de Covid-19, quando diversos negócios deixaram de existir, principalmente aqueles relacionados à aglomeração de pessoas, como bares, restaurantes e transporte de passageiros”, pontuou.

Segundo o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares do Estado do Pará, que representa uma importante fatia desse setor, o mês de fevereiro, no entanto, ainda não foi tão bom assim para a categoria, tanto por conta das chuvas quanto por conta do período de Carnaval, quando muita gente viaja para cidades do interior e outros Estados. “Esperamos que neste mês de março, com os feriados da Semana Santa e Tiradentes, possamos, sim, registrar um movimento bem melhor, apesar das chuvas, que prejudicam sim muito o nosso setor”, reforçou o assessor jurídico da entidade, Fernando Soares.

Liderança regional - Ainda de acordo com o Dieese/PA, o Pará continuou liderando, em fevereiro, a geração de empregos formais na região Norte, com o saldo positivo de 5.460 postos de trabalhos. Em seguida, aparecem Rondônia (2.379 postos de trabalhos gerados); Tocantins (1.885 postos de trabalhos) Amazonas (1.563 postos de trabalhos); Acre (810 postos de trabalhos); Roraima (220 postos de trabalhos) e Amapá (139 postos de trabalhos).

“Estamos falando de um Pará que está na contramão do que aconteceu nacionalmente porque, para se ter ideia, o Brasil até gerou postos de trabalhos em fevereiro, mas gerou menos do que no mesmo período do ano passado. Aqui, o Pará, além de gerar empregos em fevereiro, gerou 48% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Serviço, comércio e indústria foram os três setores responsáveis que ajudaram a puxar esse saldo positivo de emprego”, assegurou o supervisor técnico do Dieese/PA, Éverson Costa.

No acumulado dos dois primeiros meses deste ano, o resultado também é de crescimento na geração de empregos formais, no Pará. Somando os dois meses, foram realizadas 68.901 admissões em todo o Estado, contra 65.073 desligamentos, gerando um saldo positivo de 3.828 postos de trabalhos formais. No mesmo período do ano passado, o Pará apresentou crescimento na geração de empregos formais de 3.320 postos de trabalho, no balanço entre 67.712 admissões contra 64.392 desligamentos.

Confira o número de postos de trabalhos gerados por Estado da região Norte em fevereiro de 2023:

Pará - 5.460

Rondônia - 2.379

Tocantins - 1.885

Amazonas - 1.563

Acre - 810

Roraima - 220

Amapá - 139

Fonte: Dieese/PA

