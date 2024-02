Para encerrar greve no BC, governo aumenta proposta de reajuste salarial para 23%

O governo federal aumentou para 23% a proposta de reajuste dos servidores do Banco Central (BC), com o intuito de acabar com o movimento grevista. O valor seria pago em duas parcelas nos anos de 2025 e 2026. Antes, a proposta era de uma alta de 13% nos dois anos. Além disso, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos concordou em mudar o nome da categoria de analistas do órgão para "auditor", antiga reivindicação dos servidores.

Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal), Fabio Faiad, a proposta do governo, apresentada na noite de quarta-feira (21), será apreciada pela categoria em assembleia prevista para começar às 14h30 nesta quinta-feira (22).

Para ele, é uma grande conquista a mudança de nome para auditor, que dá mais autoestima aos servidores, que hoje são chamados de analistas. "Vamos continuar negociando", disse.

Oficialmente, a reivindicação dos servidores é por reajuste de 36% e uma reestruturação da carreira. A falta de acordo na semana passada levou a uma paralisação de 48 horas, a partir desta terça-feira (20), para pressionar o governo por uma proposta melhor. Esta é a segunda paralisação apenas neste ano.

Embora a suspensão de atividades não tenha afetado serviços essenciais como o PIX, a categoria já havia dito que, caso não houvesse acordo com o governo, medidas mais drásticas seriam tomadas. "Essa é a última da sequência (de greves) que a gente poupou serviços essenciais e focou mais nas outras questões", disse o presidente à CNN.

A proposta do governo também atende pontos que não tratam de questões salariais, que são chamados de "pauta pecuniária". Entre eles, garantir um ganho maior para os servidores que ficam em sobreaviso durante a madrugada para atender, por exemplo, o funcionamento do PIX e das reservas internacionais.