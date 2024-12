Pará é o estado mais inovador do Norte, segundo Índice FIEC

O Pará é o estado da região Norte que mais se destacou na 6ª edição do Índice FIEC de Inovação dos Estados, que o classificou como o estado mais inovador do Norte do país. A FIEC (Federação das Indústrias do Estado do Ceará) realiza todos os anos uma avaliação técnica sobre os avanços que os estados do Brasil alcançaram no quesito inovação, o que engloba uma série de cálculos baseados em 12 indicadores diferentes.

De acordo com o levantamento, o Pará alcançou a 14ª posição nacional no Índice FIEC, com uma pontuação de 0,195. A colocação representa um crescimento ao estado, já que ele saltou da 18ª posição, registrada nos anos de 2020 e 2021.

Um dos indicadores positivos do estado revelados pelo índice foi no quesito 'Capacidades', onde o Pará ocupou a 10ª colocação, um grande crescimento se comparado ao ano de 2020, quando o estado estava no 14º lugar no ranking.

Já na categoria sustentabilidade ambiental, o Pará se destacou na 9ª colocação nacional. Esse indicador é calculado através do grau de investimento no meio ambiente, além da capacidade de geração de energia renovável e a certificação ISO 14.001 - uma norma internacional que estabelece requisitos para a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) dentro das empresas.

De acordo com os dados do Índice FIEC, Um dos maiores crescimentos do Pará foi no indicador 'Infraestrutura", uma vez que o estado subiu 7 posições. Em 2020, o Pará era o 18ª colocado, mas foi registrando crescimento e subiu para 16ª, em 2021; 15ª, em 2022; recuou para 20ª, em 2023; e finalmente atingiu 11ª, em 2024.

Ainda segundo o levantamento, o crescimento do Pará na categoria 'Infraestrutura' aconteceu devido aos investimentos no acesso, velocidade e cobertura da internet em todo o estado.

Os mais bem avaliados

O Pará lidera o ranking dos estados da região Norte com 0,195 na pontuação geral e 14º no ranking nacional. Os outros estados da região que seguem atrás do Pará são: Amazonas, com 0,188 (15º); Rondônia 0,108 (22º); Tocantins 0,083 (24º); Amapá 0,070 (25º); Acre 0,064 (26º); e Roraima 0,054 (27º);

No ranking geral, os estados com maiores índices de inovação permanecem na região Sul e Sudeste do Brasil. Os cinco primeiros colocados são: São Paulo (1º), Rio de Janeiro (2º), Rio Grande do Sul (3º), Santa Catarina (4º) e Paraná (5º).

Sobre o Índice FIEC

A pesquisa publicada pela FIEC avalia o desempenho das 27 unidades federativas e das 5 regiões do país em 12 fatores do processo inovativo. Estes indicadores compõem 2 dimensões que avaliam o ambiente inovador (Índice de Capacidades) e os produtos da inovação em si (Índice de Resultados). O resultado final é calculado por uma média simples entre o Índice de Capacidades e o Índice de Resultados de cada estado.