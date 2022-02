Oi Móvel é comprada por concorrentes e 42 milhões de clientes migram

Os usuários da operadora Oi Móvel devem ficar atentos com depois da aprovação na última quarta-feira, 9, a venda da companhia da operadora às empresas de telefonia concorrentes Claro, TIM e Telefônica (dona da marca Vivo). A venda foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e oficializa que 42 milhões de clientes serão distribuídos entre as operadoras envolvidas na migração.

Com a decisão, cliente da Oi Móvel vai ter seu número migrado para uma das três operadoras que compraram as operações da empresa. Juntas, Claro, Oi, Vivo e TIM têm 98% de participação no mercado nacional de telefonia móvel. Com a venda, a Claro passará a deter aproximadamente 31,2%, a Vivo 38% e a TIM 29,2% do mercado. A empresa Oi está em recuperação judicial com dívidas estimadas em R$ 65 bilhões.

Usuário Oi, fique atento e verifique a sua nova operadora a partir de agora. A Claro herdou 27 DDDs. São eles: 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 71, 74, 77, 79, 87, 91 e 92. Já a Vivo ficou com 11 DDDs. São eles: 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98. E a TIM ficou com 29 DDDs. São eles: 11, 16, 19, 21, 22, 24, 32, 51, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 89, 93, 94, 95, 96, 97 e 99.

Segundo as empresas de comunicação, a Claro receberá 11,7 milhões de linhas da Oi, enquanto a vivo ficará com 10, 5 milhões e a Tim com 14,5 milhões de clientes da antiga operadora de telefonia móvel. Com a incorporação das linhas remanescentes da Oi Móvel a Vivo permanece como a maior operadora de telefonia do Brasil com 94,4 milhões de clientes, seguida pela Claro com 82,2 milhões de clientes e a Tim com 56,5 milhões de linhas ativas.

Posicionamentos

O Grupo Liberal manteve contato com as operadoras, mas somente a Oi e a TIM enviaram esclarecimentos sobre a venda. A Oi informou que a empresa passa por um processo de transformação. A aprovação da venda de sua operação móvel, possibilitará a continuidade de sua estratégia de recuperação, tornando-se uma empresa mais sustentável e com capacidade de oferecer melhores serviços e atendimento a seus clientes.

“Até que todas as etapas da operação de venda sejam concluídas, não haverá nenhuma alteração na prestação de qualquer dos serviços da Oi para seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. A Oi manterá seus clientes de telefonia móvel informados em todas as etapas do processo, até que a venda esteja totalmente finalizada, comunicando inclusive com a antecedência necessária quando for ocorrer a efetiva alteração do controle da operação móvel, com a consequente mudança da operadora responsável pela prestação dos serviços móveis”, disse um trecho do comunicado.

Participante na operação, a empresa TIM também encaminhou uma nota, que diz: “A TIM está preparada para assumir os ativos móveis da Oi Móvel e isso inclui receber estes clientes na maior rede 4G do Brasil, com a melhor experiência de serviço e atendimento. O processo de migração da base de usuários será realizado em etapas, ao longo de 12 meses após o fechamento da operação, respeitando a comunicação prévia aos usuários, as diretrizes e definições expressas pelos órgãos reguladores e a legislação vigente, bem como a LGPD. Até lá, os clientes seguem sendo atendidos pela Oi”.