Número de transações mensais via Pix supera marca de 3 milhões

Pix registrou mais de 3 milhões de transações mensais em março, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (19). Essa foi a primeira vez em que o sistema de pagamento brasileiro ultrapassou a marca de 3 milhões de transações por mês, movimentando um valor recorde de R$ 1,28 trilhão em março.

O aumento ocorre após dois meses consecutivos de queda na utilização do Pix, com cerca de 2,5 milhões de transferências em janeiro e fevereiro. O recorde anterior havia sido registrado em dezembro de 2022, quando o Pix registrou 2,873 milhões de operações.

Os dados confirmam a popularização do Pix, que se tornou o principal meio de pagamento no Brasil desde março de 2021. O Banco Central também divulgou uma pesquisa que indica que o Pix é o segundo sistema de transferência instantânea mais utilizado no mundo, perdendo apenas para a Índia.