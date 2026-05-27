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Economia

Novo Desenrola Brasil pode tirar 7,8 milhões de brasileiros da inadimplência, aponta Serasa

Levantamento aponta que número de consumidores negativados pode cair de 83,4 milhões para 75,6 milhões com programa do governo federal

Estadão Conteúdo
fonte

Novo Desenrola Brasil (Foto / Freepik)

Um estudo inédito da Serasa projeta que até 7,8 milhões de brasileiros podem sair da inadimplência com o Novo Desenrola Brasil. A iniciativa do governo federal, focada na renegociação de dívidas, pode gerar um impacto potencial de até 9,6% no número de devedores até agosto.

Com esta projeção, o total de consumidores negativados no país pode reduzir de 83,4 milhões para cerca de 75,6 milhões.

Aline Maciel, diretora da Serasa, explica que programas de renegociação oferecem alívio imediato. Eles ampliam o acesso a condições excepcionais para quitar débitos, impactando positivamente os indicadores de inadimplência.

Impacto e Abrangência do Desenrola Brasil

A Serasa estima que aproximadamente 24 milhões de consumidores podem ser beneficiados pelas condições especiais de negociação.

Somente na base de dados da Serasa, há 41 milhões de dívidas que se encaixam nos critérios do programa. O Desenrola Brasil atende pessoas com débitos superiores a R$ 100 em instituições financeiras, atrasados entre 90 dias e 2 anos, e renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105).

Os dados atuais indicam que mais da metade da população adulta possui dívidas negativadas. As instituições financeiras continuam sendo o principal segmento dos débitos, correspondendo a 47,3% do total.

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