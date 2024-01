No Pará, seguro empresarial cresceu mais que o dobro da média nacional em 2023

A expansão do seguro empresarial no Pará deve superar a média nacional em 2023. O balanço feito pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) calcula que, entre janeiro e outubro de 2023, a arrecadação deste tipo de seguro no estado foi de R$ 37 milhões – 46% a mais do que no mesmo intervalo de 2022. Os números nacionais são mais modestos: cerca de 19,6% de crescimento, no mesmo período. Em termos práticos, as indenizações pagas aos empresários paraenses somaram R$ 5 milhões. Atualmente, o Pará concentra 40% do mercado empresarial da região Norte.

"Considerando que a projeção de crescimento para o PIB no ano seja de 3%, o mercado do seguro empresarial deve crescer seis vezes o PIB, o que mostra que os empresários estão buscando cada vez mais esta proteção para as suas empresas", estima Jarbas Medeiros, presidente da comissão de riscos patrimoniais massificados da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

Segundo a FenSeg, somente 20% das empresas brasileiras adquirem este tipo de apólice. Na opinião de Medeiros, a adesão poderia ser maior considerando o custo-benefício: por ano, o preço médio de um seguro empresarial fica em torno de R$ 2,5 mil. O montante pode ser parcelado em R$ 200/mês, garantindo coberturas a eventos, como: incêndio ou explosão, vendaval, danos elétricos, roubo e responsabilidade civil. Em caso de lucros cessantes, o negócio também é coberto, deixando de ir à falência.

Para 2024, o presidente da comissão de riscos patrimoniais massificados da FenSeg faz projeções otimistas. Segundo ele, o crescimento de dois dígitos deve se manter, pois o empresariado está mais consciente da importância de incluir o seguro no orçamento, dada a intensificação dos eventos climáticos e o risco que esse cenário representa, além da estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em cerca de 2%.

Arrecadação nacional

No Brasil, a arrecadação do seguro empresarial entre janeiro e dezembro de 2023 chegou a R$ 3,2 bilhões. O crescimento foi de 19,6% em relação aos mesmos dez meses de 2022. Em contrapartida, as indenizações pagas somaram R$ 1,3 bilhão.