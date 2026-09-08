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Economia

Morre Teca Yamada, empresária ligada à tradicional família de lojistas em Belém

Empresária fazia parte de uma das famílias mais tradicionais do comércio paraense; velório ocorre nesta terça-feira, em Belém

Jéssica Nascimento
fonte

Teca Yamada. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Morreu nesta terça, 8 de setembro, Terezinha Márlia Viana Yamada, conhecida como Teca Yamada, empresária e integrante da tradicional família Yamada, de Belém, no Pará. A informação foi comunicada pelos familiares por meio das redes sociais.

Em nota de pesar, a família lamentou a perda e agradeceu pelas mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor.

“É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento de nossa querida Teca Yamada. Neste momento de dor, nossa família se une em oração e agradece pelas mensagens de carinho e solidariedade recebidas. Que Deus conforte nossos corações e nos dê força para seguir”, diz a publicação.

Teca Yamada era ligada a uma das famílias de maior destaque na história empresarial e econômica do Pará. Os Yamada tiveram participação marcante no comércio paraense com a criação e administração, por décadas, do Grupo Y. Yamada, tradicional rede de varejo e supermercados que se tornou uma das marcas mais conhecidas e lembradas de Belém e de outras regiões do estado.

Velório e sepultamento

O velório de Teca Yamada será realizado na Capela Max Domini, localizada na Avenida José Bonifácio, nº 1550, a partir das 9h.

O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério de Santa Izabel, em Belém.

Familiares e amigos prestam homenagens e se despedem de Teca Yamada, cuja trajetória esteve ligada à história de uma das famílias empresariais mais tradicionais da capital paraense.

 

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