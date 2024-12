Ministério das Cidades anuncia construção de 1.174 moradias no Pará

O ministro das Cidades, Jader Filho, assinou, nesta sexta-feira (27), três portarias que autorizam a construção de 1.174 novas unidades habitacionais no Pará, como parte do programa Minha Casa, Minha Vida. A medida beneficiará 13 municípios paraenses, abrangendo áreas urbanas e rurais.

No MCMV Urbano, 624 casas serão construídas nos municípios de Parauapebas (384 unidades), Santana do Araguaia (96) e Vigia (144). Já no MCMV Rural, 550 moradias atenderão famílias de Acará, Barcarena, Curuçá, Magalhães Barata, Maracanã, Mocajuba, Primavera, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas e São João de Pirabas.

O anúncio, publicado no Diário Oficial da União, integra um pacote maior que prevê 10.540 novas unidades habitacionais em todo o país, beneficiando mais de 42 mil brasileiros em diferentes modalidades do programa.