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Mercado de saúde e beleza cresce em Belém com franquias de cuidados faciais

A NaBeauty Belém foi inaugurada há sete meses na capital paraense, sob gestão de Rebecca Rebelo e Gilliana Costa. A unidade é parte do crescimento de 10,1% do setor no país durante o primeiro trimestre de 2026

Lívia Ximenes
fonte

Rebecca Rebelo e Gilliana Costa abriram a franquia NaBeauty em Belém (Foto: Divulgação)

No Brasil, o setor de franquias cresceu 10,1% durante o primeiro trimestre de 2026. Entre as áreas de destaque, está o mercado de saúde e beleza, que obteve alta de 18% e gerou receita de R$ 19,2 bilhões. Os dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) incluem, também, a NaBeauty Belém, franquia oficial da Natalia Beauty na capital paraense.

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A unidade é gerida pelas sócias Rebecca Rebelo e Gilliana Costa e oferece protocolos de beleza voltados a cuidados com o rosto, como pele, sobrancelhas, cílios e lábios, além de remoção de micropigmentação e tatuagens a laser em todo o corpo. Os procedimentos de destaque são o Flow Design, Flow Brows, Flow Up, Flow Lips e Derma Brows, sempre com foco em naturalidade.

“Hoje as pessoas entendem que investir em beleza também é investir em autoestima e bem-estar. O mercado está cada vez mais exigente e procura empresas que entreguem segurança, qualidade e resultados. Acredito que ainda existe muito espaço para crescer, principalmente para marcas que unem inovação, tecnologia e uma experiência diferenciada para o cliente”, fala Rebecca.

Missão e propósito

A missão da NaBeauty Belém é para além de resultados estéticos e foca, especialmente, na confiança e felicidade desenvolvida por mulheres que vão à clínica, segundo a sócia. “Trabalhamos para oferecer protocolos exclusivos, com excelência técnica, segurança e um atendimento humanizado”, afirma Rebecca.

Com carreira firmada no ramo do Direito, a sócia não se sentia realizada e buscava algo que oferecesse propósito, flexibilidade e liberdade financeira. Do outro lado, Gilliana sempre esteve apaixonada pelo mundo da beleza e tinha vontade de investir no mercado. Assim, ao conhecerem a franquia, entenderam que era isso que procuravam.

“Em apenas sete meses conseguimos conquistar a confiança de muitas clientes e consolidar a NaBeauty como referência em sobrancelhas e protocolos faciais em Belém. Também temos muito orgulho da equipe que construímos e da experiência que proporcionamos, sempre buscando excelência em cada atendimento”, ressalta Rebecca.

Desafios enfrentados

Apesar das conquistas, os desafios ainda são presentes. Rebecca conta que, por ser uma franquia, muitas pessoas acreditam que tudo já está pronto para funcionar bem. Entretanto, não é assim que funciona.

Ela explica que a franquia entrega os métodos e direcionamentos, mas apenas uma direção correta da gestão é capaz de fazer o empreendimento funcionar e crescer. “O maior desafio é fazer a gestão, liderar pessoas, manter uma equipe alinhada e entregar excelência todos os dias. É isso que realmente faz uma clínica crescer”, ressalta.

Aos que desejam investir no ramo de franquias, seja de saúde e beleza ou outras áreas, Rebecca aconselha escolher um negócio no qual acredita e esteja disposto a se dedicar: “O sucesso vem do comprometimento diário, da dedicação, da liderança e da capacidade de cuidar das pessoas, tanto da equipe quanto dos clientes. É esse trabalho constante que faz um negócio prosperar.”

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