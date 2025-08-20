Mercado de design de sobrancelhas em Belém cresce com busca por autoestima e naturalidade

Os cuidados com a sobrancelha deixaram de ser apenas uma questão estética e se transformou em uma oportunidade de negócio para muitos empreendedores. Em Belém, profissionais da área comentam sobre as técnicas em alta como design com pinça, cera ou linha, coloração com henna e micropigmentações, como microblading e nanoblading, estão em alta e movimentam o mercado local. Com serviços que variam de R$ 30 e podem ultrapassar os R$ 100, empreendedoras criam oportunidades de renda.

Taís Farias, designer de sobrancelhas, confirma que a procura pelos serviços cresce a cada ano. “Hoje tem uma procura muito grande, não só pela limpeza básica, mas também pela micropigmentação, que é uma tendência muito alta no mercado”, diz. Segundo ela, os valores variam conforme o procedimento: os mais simples começam em torno de R$30, enquanto os mais sofisticados podem chegar a R$150.

A demanda por atendimentos se concentra, principalmente, nos finais de semana, mas Taís observa que homens também têm buscado o serviço, apesar de o público majoritário ainda ser feminino. Entre os procedimentos de limpeza, a técnica com cera é a preferida, por proporcionar maior durabilidade ao puxar os pelos pela raiz. A pinça também é usada, especialmente por clientes que priorizam resultados mais detalhados, enquanto métodos como gilete são menos procurados.

Além dos procedimentos individuais, muitos estabelecimentos oferecem pacotes que combinam design, coloração e micropigmentação, atendendo a diferentes perfis de clientes e criando fidelização. Para os consumidores, os gastos mensais podem variar bastante, dependendo da técnica escolhida e da frequência de manutenção.

Belenenses buscam por resultados personalizados e naturais

Mais do que um detalhe estético, a sobrancelha passou a ser vista como um elemento essencial da expressão facial e da autoestima. Quem também observa de perto essa transformação é a designer de sobrancelhas Letícia Nogueira, que atende clientes na capital paraense e percebe a mudança de comportamento no público.

"Tenho visto que a procura cresceu bastante nos últimos anos. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais atentas à importância da sobrancelha, porque sabem que ela muda totalmente a expressão do rosto. É algo que deixou de ser só um detalhe para se tornar parte fundamental da autoestima. Aqui em Belém, esse mercado está bem aquecido e com muita gente buscando profissionais de confiança", afirma Letícia.

Segundo a designer, a valorização do design personalizado é o que mais atrai clientes atualmente. Técnicas como henna e brow lamination têm ganhado destaque, oferecendo efeitos naturais e leves, em oposição aos estilos exagerados do passado. O objetivo, segundo Letícia, é ressaltar a beleza individual de cada pessoa, harmonizando a sobrancelha com o formato do rosto.

"O que minhas clientes mais procuram é um design personalizado, que valorize o formato do rosto de cada uma. A henna também é muito pedida, porque dá um efeito natural e corrige pequenas falhas. Além disso, a brow lamination tem conquistado bastante espaço, justamente por dar aquele ar de leveza e naturalidade", explica a profissional.

O custo dos serviços varia conforme a técnica aplicada. Um design simples de sobrancelha pode custar entre R$ 30 e R$ 40, enquanto o design com henna ou o brow lamination tem preços entre R$ 60 e R$ 130. Já a micropigmentação, por ser mais elaborada e duradoura, apresenta valores superiores, refletindo a especialização exigida.

O crescimento do setor reflete não apenas a busca estética, mas também uma mudança cultural em Belém, onde o cuidado com a sobrancelha se consolidou como parte da rotina de beleza e autoestima.

Profissionais como Letícia Nogueira destacam que oferecer atendimento personalizado e técnicas modernas é fundamental para atender a demanda crescente e manter a confiança das clientes. "Percebo que a tendência é cada vez mais fugir do exagero e apostar em resultados delicados e harmoniosos", conclui.