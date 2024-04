Mega Auto Feirão Limpa Pátio inicia nesta quarta (10), no Hangar

O Mega Auto Feirão Limpa Pátio começa nesta quarta-feira (10) e projeta impulsionar o setor automotivo com ótimas ofertas para quem sonha em comprar o carro. A programação acontece no Hangar Centro de Convenções e segue até o domingo (14), com mais de 400 veículos expostos nas 22 lojas de carros e 2 lojas de motos, novos e seminovos.

No sábado e domingo, o cliente também terá à disposição, das 9h às 21h, cartório e empresa especializada em vistoria, e poderá apresentar seu veículo usado como entrada no novo, com avaliação garantida. "O Mega Auto Feirão Limpa Pátio é de extrema importância para os clientes, proporcionando uma oportunidade única para encontrar o carro ou moto dos seus sonhos", diz Mauro Cleber, organizador do Mega Auto Feirão..

Análise de crédito

Além da variedade de modelos em exposição, que vai dos compactos aos SUVs mais desejados, o feirão oferece uma ampla gama de opções para os consumidores. O evento vai promover também facilidades como análise de crédito instantânea com taxas exclusivas oferecidas pelo Banco C6 Bank, parceira do evento. "O banco está oferecendo taxas a partir de 1,15% ao mês para veículos com até 05 anos de uso, com 50% de entrada e o saldo remanescente financiado em 36 meses", explica Mauro.

Há também a opção de carência de 120 dias para o pagamento da primeira parcela, proporcionando aos clientes um período inicial para organizar suas finanças. O prazo máximo para financiamento de veículos é de até 60 meses, garantindo flexibilidade aos compradores. Os clientes devem consultar as lojas participantes para obter mais informações sobre taxas, tarifas e demais condições específicas. "O diferencial é que, o cliente aprovando o crédito é efetuando o negócio já leva o carro ou a moto, na hora", garante Mauro Cleber.

Aquecendo o mercado automobilístico

Com sete edições já realizadas, o Mega Auto Feirão se destaca pelos resultados que trouxe ao mercado paraense de seminovos. A média de 1 veículo vendido a cada 16 minutos consolida o evento como um grande contribuinte para o setor, com um montante aproximado de 60 milhões de reais em negócios fechados. Além disso, ao longo das seis edições, o Mega Auto Feirão possui a marca de cerca de 1.200 veículos comercializados.

Em 2023, conforme dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, as vendas de veículos usados atingiram a marca de 14,5 milhões de unidades, um aumento de 36,8% em relação a 2022. Diante deste cenário aquecido, a Duo M e Show Bis, organizadoras do Mega Auto Feirão de Carnaval, confiam no sucesso do evento, que terá como parceiro o Bradesco Financiamentos, com equipe de gerentes no local.

Serviço:

Mega Auto Feirão Limpa Pátio

Data: de 10 de abril a 14 de abril de 2024

Local: Hangar Centro de Convenções da Amazônia

Horário: 9h às 21h

Entrada gratuita