Mega Auto Feirão Limpa Pátio é aberto no Hangar

Começou nesta quarta-feira (10), no Hangar Centro de Convenções, em Belém, o Mega Auto Feirão Limpa Pátio. O evento, que oferece diversas vantagens na aquisição de veículos novos e seminovos, conta com a participação de 22 lojas de carros e 2 lojas de motos, totalizando mais de 400 veículos em exposição no pátio do Hangar. Mauro Cleber, organizador do Mega Auto Feirão, informa que a expectativa desta edição é vender 300 automóveis.

Na edição passada, no Feirão de Carnaval, foram vendidos 253 carros. “Depois de quase dez anos organizando o Feirão, a gente criou essa credibilidade no mercado. Mas, para além da credibilidade, aqui o cliente encontra vantagem e todas as condições para que ele volte para a sua casa de carro novo, desde taxas reduzidas até uma variedade de lojas com condições especiais. E aqui, ele tem a oportunidade de negociar diretamente com os lojistas”, destaca Mauro.

O aposentado Eduardo José Gonçalves, de 83 anos, foi um dos que passaram pelo pátio do Hangar na tarde desta quarta-feira para conferir as ofertas. Ele, que tem 13 filhos, contou que costuma presentear os filhos com um veículo quando eles concluem o ensino superior. “Só falta o caçula que está fazendo medicina veterinária. Fiquei sabendo do Feirão e vim dar uma olhada. Tenho interesse porque as condições são bem atrativas, os juros baixam muito”, disse.

Condições especiais

Fabrício Costa, gerente da C6 Auto, informa que, no Feirão, o C6 Bank opera com taxas exclusivas, que chegam a 1,15%. Além disso, a análise de crédito é instantânea. A taxa a partir de 1,15% ao mês é para veículos com até cinco anos de uso, com 50% de entrada e o saldo restante financiado em 36 meses. Os clientes também têm a opção de obter uma carência de 120 dias para o pagamento da primeira parcela, e o prazo para financiamento pode chegar a 60 meses.

“A gente vai estar operando aqui normalmente, até domingo, com uma mesa de crédito full time. A resposta de crédito é na hora. Basta trazer seus documentos pessoais, ou as informações de documentos pessoais, que a gente faz análise de crédito e começamos essa busca-ativa pelas melhores taxas. É um ambiente seguro, climatizado e o C6 Bank está aqui para te ajudar a realizar o sonho do carro novo”, diz Fabrício Costa.

Além da diversidade de modelos, que abrange desde compactos até os mais desejados SUVs, nesta edição, a organização do Mega Auto Feirão garante uma série de comodidades e oportunidades. No fim de semana, Mauro Cleber informa que o Feirão funcionará das 9h às 21h. Além disso, o evento conta com serviços de cartório e vistoria especializada disponíveis, bem como a possibilidade de usar o veículo usado como entrada no novo, com avaliação garantida.

Aldo Oliveira, lojista, afirmou durante o primeiro dia que a expectativa é a melhor possível. “Uma das coisas importantes para um cliente hoje em dia é saber a procedência do carro. As pessoas querem comprar com segurança e qualidade, então, hoje, nós trouxemos muita qualidade, muita segurança para o consumidor porque estamos desde 1994 no mercado. São 30 anos, fora a taxa diferenciada e os brindes, que aí precisa vim aqui para saber”, diz Aldo.

Mercado

Com sete edições já realizadas, o Mega Auto Feirão tem sido um catalisador para o setor automotivo paraense. O evento tem uma média de um veículo vendido a cada 16 minutos, movimentando aproximadamente 60 milhões de reais em negócios fechados e comercializando cerca de 1.200 veículos. Em 2023, as vendas de veículos usados atingiram um total de 14,5 milhões de unidades, um aumento de 36,8% em relação a 2022.