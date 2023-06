Mega Auto Feirão de Verão oferta quase 300 unidades até domingo (25), em Belém

Aberto em Belém, nesta quinta-feira (22), o Mega Auto Feirão de Verão será realizado até o próximo domingo (25), das 9h às 20h, no estacionamento da Havan, na avenida Augusto Montenegro, com 280 carros seminovos de diversas marcas e faixas de preços para comercialização, por valores a partir de R$ 30 mil.

Um feirão repleto de oportunidades, de acordo com o organizador do evento, Mauro Cleber. “Estão aqui 20 lojas com seminovos para negociação direta com segurança. Você ainda pode financiar, há equipes para ajudar no que você precisa para fechar um ótimo negócio e já sair dirigindo o seu carro”, disse ele.

O Mega Feirão comercializa, também, motos zero quilômetro, a partir de duas lojas físicas no local. “Neste período de férias as pessoas que querem viajar procuram bastante por carros, para trocar ou comprar, e este é um bom período para quem quiser fazer negócios porque com a redução de impostos garantida pelo presidente (Lula), baixou o preço também nos feirões. Os descontos estão maiores do que estariam sem a queda dos impostos”, destacou Mauro Cleber.

Descontos estão maiores com queda de impostos IPI e PIS/Cofins

Em 25 de maio passado, o governo federal anunciou um pacote de reduções de impostos - IPI e PIS/Cofins - sobre veículos que custam até R$ 120 mil (US$ 23.875). As medidas, conforme Mauro Cleber, de fato, reduziram os preços de tabela dos automóveis, na prática.

Presidente da Associação dos Revendedores de Veículos do Pará (Assovepa), Aldo Oliveira informou que o Mega Feirão tem carros de R$ 30 a R$ 200 mil. “A negociação depende muito do cliente e de loja a loja. O que determina o sinal da entrada do veículo é o CPF do cliente porque se analisa o score (pontuação ou capacidade de crédito) do cliente”.

Em uma simulação para a compra de um carro do ano 2018/2019, no valor de R$ 50 mil, que é um dos que mais sai, se o cliente troca o carro antigo, avaliado em R$ 40 mil, por exemplo, ele terá de financiar os outros 10 mi reais restantes, para fechar o preço de R$ 50 mil do carro, esses 10 mil reais financiados serão pagos, de 60 vezes, a R$ 1.100, por mês.

A simulação acima virou realidade para o casal Ivalton Ferreira da Silva e Shirley do Socorro da Silva Alcântara, na noite desta quinta-feira. Eles já saíram dirigindo o novo carro, um Onix 2020.

“Nosso carro era um Prisma, de 2017, e foi avaliado em 36 mil reais. A gente deu ele de entrada e está levando o Onix, de 2020, com o mesmo motor 1.0, mas é mais novo. A gente está satisfeito, disse Ivalton., que é motorista de aplicativo de transporte urbano e vai trabalhar com o carro na praça.

O trabalhador ponderou que o Prisma dele poderia ter sido melhor avaliado. “Pelo Onix, eu vou pagar R$ 1.100, de 60 meses. Ele é mais novo, é mais moderno, né”, comentou Ivalton sorrindo, ao lado da esposa Socorro.

Aldo Oliveira, da Assovepa, comentou que o mercado brasileiro de seminovos está super aquecido. Até dezembro de 2023, disse ele, a projeção nacional do segmento é de 15 milhões de unidades vendidas, e cerca de 532 bilhões de reais, em vendas.

“O Pará acompanha esses números, proporcionalmente. Estamos otimistas com mais um sucesso de vendas neste Mega Feirão, até domingo”, disse Mauro Cleber.