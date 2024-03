Manutenções automotivas não corriqueiras: conheça os problemas e seus impactos financeiros

Ao cuidar de um carro, é comum preocupar-se com problemas mecânicos habituais, como troca de óleo, pastilhas de freio e pneus. No entanto, há também os problemas menos corriqueiros, muitas vezes causados pela demora do motorista em substituir peças antes do tempo de vida útil delas. O Grupo Liberal foi até uma oficina conversar com um especialista, que listou quatro problemas não corriqueiros que surgem e dão prejuízos sérios aos condutores.

"Quando se trata de cuidar de um veículo, muitas pessoas focam nas manutenções habituais, como troca de óleo e freios, mas esquecem dos problemas menos comuns que podem surgir e causar sérios transtornos", comenta Joilson Oliveira, mecânico há mais de 15 anos.

O profissional afirma que a maior parte dos problemas considerados menos corriqueiros começa com a negligência dos motoristas em substituir peças conforme o tempo recomendado pelos fabricantes.

“Tem problema que começa pequeno e depois vira um inferno para o motorista. A maior parte começa a partir de uma peça que deveria ser trocada num tempo e não foi, depois foi causando problemas mais graves em outras peças, causa sempre muito prejuízo”, diz, citando um caso recente.

"Veio um cliente aqui, estava com problema sério em todo motor, fomos verificar e descobrimos que a correia dele estava completamente sem condições de uso. Ele deveria trocar com 50 mil quilometros, e andou mais de 100 mil. A correia danificada acabou prejudicando outras partes do motor, causou um prejuízo a ele de mais de R$ 2 mil, o que poderia ter saído por R$ 300”, disse.

Ao adentrar uma oficina especializada, é possível notar a variedade de problemas enfrentados pelos condutores, indo além das trocas de óleo e filtros. "Aqui na oficina, nos deparamos com uma série de situações que poderiam ser evitadas se os motoristas estivessem mais atentos à manutenção preventiva de seus veículos", revela Oliveira. "Muitas vezes, é a falta de conhecimento sobre esses problemas não corriqueiros que leva os proprietários de carros a gastar além da conta", destaca o mecânico.

A seguir, veja uma lista com quatro problemas não corriqueiros, as suas causas, assim como média dos preços das peças e da mão de obra (infográfico):

1. Correia Dentada

Preço da peça: R$ 80

Preço da mão de obra: entre R$ 300 a R$ 800

Principal causa: Condutor não troca no tempo correto, ela resseca e gera problemas sérios.

2. Vazamento de Óleo no Cabeçote

Causas: As causas mais comuns do vazamento geralmente são o excesso de óleo, deterioração da junta do cabeçote e/ou dos retentores e desgaste do cárter.

Preço médio do serviço: Pode variar de uma simples lavagem do motor (R$ 100 a R$ 400) até retífica de motor (até R$ 5 mil em veículos de passeio).

3. Válvula Termostática

Causas: Isso pode ocorrer devido a várias causas, como vazamento de líquido refrigerante, mau funcionamento da ventoinha de refrigeração, falha da bomba d'água ou até mesmo problemas com a válvula termostática.

Preço da peça: Varia conforme o modelo de carro, podendo ser de R$ 146 a R$ 365.

Preço médio da mão de obra: R$ 200

4. Bucha do Eixo Traseiro

Causas: O problema com esse tipo de bucha é que a borracha costuma se desgastar e se soltar, permitindo que o eixo traseiro se desloque ligeiramente em todas as direções. Muitos motoristas não trocam no tempo correto.

Preço médio do kit: R$ 150

Observação: Em alguns casos, é necessário realizar um alinhamento antes de trocar a bucha.

Preço médio da mão de obra: R$ 100

Esses problemas mecânicos menos corriqueiros podem causar dores de cabeça aos condutores, não apenas pela complexidade da manutenção, mas também pelos custos financeiros envolvidos. É fundamental estar atento ao tempo de vida útil das peças e realizar as substituições necessárias para evitar surpresas desagradáveis e gastos excessivos no futuro. Boa parte das indicações de manutenção está no manual do veículo.