Mais de 40 mil candidatos fazem concurso para área da Saúde em Ananindeua neste domingo, 19

Neste domingo (19), mais de mais de 40 mil candidatos inscritos no Concurso Público n° 001/2020 da Prefeitura Municipal de Ananindeua irão realizar as provas para provimento de 199 vagas para os cargos de níveis fundamental, médio e superior, visando preencher o quadro de servidores da Secretária Municipal de Saúde (Sesau). O edital de divulgação com locais e horários das provas foi publicado no diário oficial do município e no site da banca organizadora (CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA (cetapnet.com.br)) no dia 07 de dezembro. As provas serão aplicadas em dois turnos (manhã e tarde) e terão a duração, cada uma, de 3h30.

As provas serão de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, e seguirão o horário de Ananindeua. Os aprovados vão exercer cargos em regime de 30 horas semanais, com remuneração mensal entre R$ 1.100 a R$ R$ 1.426,45, mais R$ 400 de auxílio alimentação e acréscimos de outras vantagens de acordo com a lei. As vagas variam de porteiro, auxiliar de serviços gerais, atendentes a enfermeiros e médicos especializados.

No dia da prova, os portões serão abertos com 01 hora de antecedência. No turno da manhã, quando serão aplicadas provas de nível fundamental e médio, a abertura será às 08h, com início das provas às 09h e encerramento às 12h30. No turno da tarde, para a aplicação das provas de nível superior, os portões abrem às 14h para início das provas às 15h e encerramento às 18h30.

Quadro de servidores

A importância da realização de um concurso público é inegável, considerando que toda uma população se beneficia com a oferta de serviços públicos, e também permite que a Administração Pública busque cada vez mais a eficiência e qualidade nos serviços prestados. De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), Dayane Lima, o concurso deste domingo, 19, tem o objetivo de aumentar o quadro de servidores para melhor atender a população. “Temos uma demanda de profissionais em virtude do aumento dos serviços que essa nova gestão implantou. Precisamos da ampliação em nosso quadro efetivo e isso vai atender não somente a população, mas também os setores administrativos da Secretaria, como por exemplo, a Diretoria Técnica, o setor de RH (Recursos Humanos) e as nossas Unidades de Saúde”, disse a Secretária.



Ainda segundo a Dayane Lima, com os avanços na área da Saúde de Ananindeua, como a reforma de 15 Unidades de Saúde em 10 meses, entre outros, faz-se necessário contar com mais profissionais. “Os aprovados serão designados para atender também nas nossas Unidades de Saúde que estão sendo reformadas e em outros serviços e programas ofertados pela prefeitura. Nossa meta é reformar a cada ano 15 Unidades, para que em 4 anos tenhamos todas elas reformadas e nada melhor que contar com novos profissionais e que eles sejam servidores efetivos”, ressaltou a gestora.

A realização do concurso é para ampliação do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), e também, buscar atender as demandas que ampliaram de acordo com o trabalho que a atual gestão está realizando.

Concurso tinha sido suspenso e foi retomado

De acordo com Thiago Freitas Matos, titular da Secretaria Municipal de Administração (Semad), pasta responsável pela organização do certame, no mês de setembro, a Prefeitura Municipal de Ananindeua reabriu o Concurso Público n° 001/2020, que tinha sido suspenso num momento de alta no número de contágios da Covid-19, com anuência do Ministério Público (MP/PA). Naquele ano, haviam quase 32 mil inscritos e com a reabertura das inscrições este número passou para aproximadamente 42 mil inscritos.

“O ponto fundamental neste momento é a retomada da realização do concurso público, que em função da pandemia nós tivemos que obrigatoriamente suspender. Agora com um cenário um pouco mais favorável, com uma quantidade maior de pessoas vacinadas, em especial no município de Ananindeua, a gente consegue retomar as nossas atividades a partir de seleção de pessoas para a área da saúde. Hoje, o foco ainda é o combate a Covid-19 e quanto mais profissionais da Saúde tivermos disponíveis, melhor será a prestação de serviço público para a população de Ananindeua”, ressaltou.